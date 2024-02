Half-Life: Alyx presto su PlayStation VR2? A quanto pare sì

PlayStation VR2 è sicuramente un visore per la realtà virtuale davvero notevole.

Il successore del primo PSVR (che trovate su Amazon) è infatti disponibile da più di un anno.

Del resto, giochi come Beat Saber, Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain (recensito qui), Humanity, Moss: Book II, Resident Evil 4 e Synapse sono un vero piacere da giocare.

Tuttavia, la selezione di giochi non è all'altezza dei sogni di molti di noi, oltre al fatto che le vendite sono state decisamente sotto le aspettative.

Del resto, mancano ancora le versioni PS VR2 di capolavori come Half-Life: Alyx e Asgard's Wrath 2, ma le cose cambieranno nel corso dell'anno.

Come riportato anche da Gamereactor, alcuni responsabili di Sony hanno rivelato che stanno testando la capacità di PlayStation VR2 per farlo funzionare ufficialmente su PC.

Sperano infatti di rendere disponibile l'opzione entro la fine dell'anno, quindi sembra che la cosa si concretizzerà davvero e che non si tratti quindi solo di una ricerca dell'azienda.

Speriamo che questo porti Valve e altri sviluppatori a rilasciare aggiornamenti per i loro giochi in modo da sfruttare appieno il feedback aptico e i trigger adattivi non appena sarà il momento.

A questo punto non resta che vedere se questo significherà un rilancio a mdo del visore Sony, anche se così facendo potrebbero arrivare sempre meno giochi per la realtà virtuale esclusivi PlayStation 5, essendosi il visore voltato verso il mercato PC. Staremo a vedere.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione pubblicata al ridosso del lancio, anche e soprattutto dal punto di vista meramente tecnologico, il PS VR2 non è in ogni caso affatto male.

E se per ora l'offerta di PlayStation VR2 non è stata abbastanza forte da far decollare le vendite, i giocatori hanno cercato di impiegare il visore in ogni modo.