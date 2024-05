PlayStation VR2 si prepara alla "rivincita" su PC

Sembra proprio che ormai manchi solo l'annuncio ufficiale vero e proprio, ma Sony si sta definitivamente preparando a rilanciare PlayStation VR2, il suo visore next-gen per la realtà virtuale, per renderlo compatibile anche su PC.

Attualmente disponibile soltanto su PS5 e pensato per un pubblico estremamente limitato, anche per via di un prezzo superiore perfino a quello delle stesse console (trovate il bundle in sconto su Amazon, se interessati) il visore ha fatto molta fatica a conquistare una fetta di mercato soddisfacente, ma con un'apertura ai giocatori per PC le cose potrebbero cambiare.

Avevamo già segnalato i primi esperimenti in tal senso, con un aggiornamento che di fatto sbloccava l'accesso su PC, e adesso è arrivata la svolta definitiva con la registrazione di un nuovo accessorio dedicato.

La Naational Radio Research Agency, l'ente di certificazione coreano, segnala infatti di aver registrato un dispositivo intitolato "PlayStation®VR2 PC adapter

": una descrizione che implica l'arrivo di un adattatore per rendere il visore definitivamente compatibile su PC.

L'accessorio è stato registrato dalla divisione coreana di Sony Interactive Entertainment: potete visionare voi stessi i pochi dati disponibili al seguente indirizzo o nel post che allegheremo di seguito.

La data di certificazione risale allo scorso 27 marzo 2024: guarda caso, pochi giorni dopo il misterioso aggiornamento che, come avevamo accennato in precedenza, aveva reso il dispositivo riconoscibile anche su PC.

A questo punto sembrerebbe solo questione di tempo prima che l'accessorio possa essere annunciato ufficialmente: ciò potrebbe aprire le porte non solo all'arrivo dei giochi esclusivi per PS VR2 su PC, ma anche alla compatibilità con altri titoli per computer.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito, ma i fan della realtà virtuale possono già iniziare a incrociare le dita.

Ricordiamo che già alcuni responsabili di Sony avevano commentato questa possibile novità, augurandosi di poterci dare buone notizie entro la fine dell'anno. Evidentemente, a giudicare da questo nuovo accessorio, quel giorno sembra molto vicino.