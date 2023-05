PlayStation VR 2 batte le vendite del primo PS VR, ma non di molto

Fin dal lancio di PlayStation VR 2, ci sono stati molti dubbi tra fan e addetti ai lavori sugli effetti risultati di vendita del nuovo visore per la realtà virtuale, che secondo molti sembrava essere vicino a diventare un flop.

Nonostante si tratti infatti di un prodotto particolarmente ambizioso, il costo di lancio è stato considerato da molti proibitivo (lo trovate in sconto su Amazon), non aiutato anche da una line-up probabilmente non abbastanza forte da spingere le vendite.

Le prime analisi di mercato suggerivano addirittura che le vendite fossero così disastrose da poter spingere Sony addirittura a tagliarne il prezzo: ipotesi però smentita direttamente dai diretti interessati, con Jim Ryan che aveva affermato come fosse ancora presto per parlare di "flop".

Come riportato da VGC, oggi possiamo invece analizzare per la prima volta i dati di vendita ufficiali del nuovo visore per la realtà virtuale, con un risultato particolarmente sorprendente: PlayStation VR 2 ha infatti superato le vendite di lancio del primo PS VR. Seppur solamente dell'8%.

Durante le prime sei settimane di lancio, pare infatti che Sony sia riuscita a piazzare sul mercato 600mila visori in tutto il mondo, confermando una piccola crescita rispetto alla precedente versione per PS4.

È chiaro che non si tratti di una crescita particolarmente imponente — soprattutto considerando che, a differenza del primo PS VR, si tratta di un accessorio molto più ambizioso a livello commerciale — ma che pare essere perfettamente in linea con quello che è l'attuale interesse del pubblico nei confronti della realtà virtuale.

Sarà naturalmente interessante capire se questa piccola crescita sarà confermata anche nelle prossime settimane, superato il periodo di lancio, o se si assisterà a un improvviso calo dell'entusiasmo: vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità.

L'ultimo report ufficiale di Sony ci ha permesso di scoprire anche alcuni dati molto interessanti su PlayStation Plus: il 30% degli utenti iscritti ha già scelto i piani PS Plus Extra e Premium, arrivando a 14.1 milioni di giocatori complessivi.

Il presidente Jim Ryan ha però messo in allarme i fan: se dovesse essere necessario, Sony è pronta ad aumentare il prezzo di PS5, giochi e servizi.