PlayStation Plus Extra e Premium hanno già raggiunto 14 milioni di iscritti

Il lancio dei nuovi servizi in abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium avevano inizialmente diviso gli utenti, ma con il passare dei mesi sempre più utenti hanno deciso di dare fiducia ai nuovi piani, aggiornando il proprio piano.

Ricordiamo che tra i vantaggi offerti da PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) vi è la possibilità di accedere a un catalogo di giochi gratuiti in continua espansione, oltre a poter naturalmente continuare ad avere accesso ai titoli riscattabili mensilmente con Essential.

Dopo aver già svelato che, dopo un primo calo di utenti iscritti, il servizio in abbonamento era nuovamente vicino a raggiungere il suo record di abbonati, nelle scorse ore Sony ha illustrato maggiormente nel dettaglio i risultati ottenuti dai nuovi piani negli ultimi 10 mesi che hanno seguito il debutto di Extra e Premium, mostrando che sempre più utenti stanno decidendo di effettuare il passaggio a un piano più elevato.

All'interno di un rapporto pubblicato in occasione dell'ultimo Business Segment Meeting, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, Sony ha infatti svelato che il 30% degli utenti PlayStation Plus è attualmente iscritto a Extra o Premium, per un totale di ben 14.1 milioni di giocatori (via Push Square).

Curiosamente, sembra che sia PlayStation Plus Premium l'abbonamento che ha maggiormente convinto la base di utenza: il piano più elevato ha infatti attualmente 8 milioni di utenti iscritti, mentre PS Plus Extra avrebbe al momento 6.1 milioni di giocatori.

Vale comunque la pena di sottolineare che questi dati potrebbero non essere esattamente precisi per indicare gli effettivi gusti dei giocatori: durante la fase iniziale, Sony ha infatti convertito le iscrizioni all'ormai defunto PS Now in iscrizioni Premium e, di conseguenza, è possibile che molti utenti abbiano semplicemente approfittato di questa offerta.

In ogni caso, Sony può essere certamente soddisfatta dei numeri raggiunti fino a questo momento, dato che quasi un terzo delle iscrizioni ha attualmente scelto di dare fiducia ai piani più costosi: vedremo se anche nei prossimi mesi il servizio riuscirà a mantenere questo successo.

L'augurio è che gli utenti non siano costretti ad assistere a improvvisi aumenti di prezzo: l'ipotesi è stata già anticipata dallo stesso Jim Ryan, insieme ai prezzi di PS5 e dei suoi giochi, ma solo «se necessario».

Tuttavia, le ultime statistiche sembrano suggerire che i giochi gratuiti mensili offerti su Essential non abbiano convinto pienamente gli iscritti, dato che è stato registrato un calo di utenti attivi mensili.