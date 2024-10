PlayStation taglia oltre 200 posti di lavoro, Firewalk: «Abbiamo creato un team incredibile»

Poche ore fa è arrivata la notizia della chiusura di Firewalk Studios e della fine di Concord da parte di PlayStation, dalla quale stanno arrivando altri dettagli.

Nel comunicato ufficiale diffuso da PlayStation è stato spiegato che sono ben due gli studi di sviluppo chiusi all'interno di questa decisione.

Neon Koi chiuderà e il suo gioco d'azione per dispositivi mobili non andrà avanti, mentre Firewalk Studios cesserà di lavorare e il progetto Concord verrà chiuso per sempre.

«Dopo aver riflettuto a lungo, abbiamo stabilito che la strada migliore da seguire è quella di chiudere definitivamente il gioco e chiudere lo studio», ha spiegato PlayStation nel comunicato.

L'esclusiva PS5 è arrivata quindi al suo epilogo più disastroso, ma quanto è costato?

Come riporta Jason Schreier di Bloomberg, sembra che ci saranno 210 licenziamenti di persone che non verranno riallocate in nessun altro team dei PlayStation Studios.

Poco fa sono arrivate anche le parole di Firewalk Studios a commento della notizia, diffuse tramite canali social.

«Firewalk è nato con l'idea di portare la gioia del multigiocatore a un pubblico più vasto. Lungo il cammino abbiamo messo insieme un team incredibile», esordisce la nota.

Ripercorrendo la storia del team, nato nel 2018 in piena pandemia ed entrato in produzione solo nel 2022, con il comunicato Firewalk si congeda per l'ultima volta dai fan:

«Abbiamo corso qualche rischio lungo il percorso, unendo aspetti dei giochi di carte e dei giochi di combattimento con gli sparatutto in prima persona, e sebbene alcuni di questi e altri aspetti dell'IP non siano andati come speravamo, l'idea di introdurre novità nel mondo è fondamentale per far progredire il medium. Il talento di Firewalk e il livello di abilità individuale sono davvero di livello mondiale e i team di Sony Interactive Entertainment e di tutto il settore saranno fortunati a lavorare con loro.»

Tuttavia sembra che l'azienda voglia ancora investire nel settore dei live service come già spiegato, nonostante la notizia di oggi.