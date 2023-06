I PlayStation Studios sono al lavoro su altre remaster

Sony potrebbe avere in cantiere altre remaster dei suoi giochi più vecchi (e amati), dato che uno dei suoi studi afferma che si sta concentrando sempre più sul miglioramento delle versioni precedenti.

Già con Marvel' Spider-Man Remastered (gioco che trovate anche su Amazon in ogni versione) PlayStation ha dimostrato di non voler accantonare i suoi classici.

La notizia proviene da Nixxes Software, studio acquisito dal colosso nipponico nel 2021, che ha lavorato ad alcune delle più apprezzate versioni per PC delle sue esclusive per console.

Come riportato anche da TheGamer, in un nuovo video su YouTube, il team afferma di lavorare sempre di più alla creazione di remaster, suggerendo che potremo aspettarci di vedere altri vecchi giochi PlayStation portati su PS5 con dei miglioramenti.

«Quello che forniamo a PlayStation Studios sono porting di alta qualità per PC», ha dichiarato l'ingegnere capo Coen Frauenfelder. «Stiamo anche lavorando sempre di più alla creazione di remaster».

Si tratta di un commento interessante, dato che negli ultimi anni Nixxes ha portato su PC Horizon Zero Dawn Complete Edition, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart.

Non è chiaro a quale remaster Nixxes si riferisca, ma i fan hanno le loro teorie. Molti sperano che il team si stia occupando del rifacimento di Bloodborne, di cui si parla da tempo.

Una versione rimasterizzata del gioco, che sfrutti al meglio le capacità della PS5, sarebbe un'ottima idea soprattutto su PC, visto che molti fan di FromSoftware che non possiedono una console non l'hanno mai giocato.

Il video stesso non ci dà alcun indizio su cosa stia lavorando il team, ma almeno sappiamo che Sony ha in mente altre rimasterizzazioni. Inoltre, sembra che stia affidando il progetto a uno dei suoi studi più affidabili, quindi questo è sufficiente per fare felici i fan.

