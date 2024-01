GTA 5 sta per "uccidere" una feature su PS4 e Xbox One

In attesa di mettere le mani su GTA 6, sembra proprio che i fan non abbiano ancora mollato la modalità online di GTA 5, ossia GTA Online.

Il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti ancora giocato da migliaia giocatori in tutto il mondo.

Del resto, Grand Theft Auto V continua a vendere incredibilmente bene, quindi la cosa sorprende solo in parte.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Rockstar Games ha deciso di "bloccare" una modalità molto amata dalle versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco.

Una caratteristica forse poco nota di GTA 5 è il suo sorprendente Rockstar Editor, che consente ai giocatori di creare filmati e trailer, ricreando scene popolari dai giochi precedenti della serie o persino sequenze di un altro franchise.

Senza dubbio i fan attendono con ansia la nuova e migliorata versione dell'editor nel prossimo GTA 6.

Sfortunatamente per i fan, il Rockstar Editor verrà presto eliminato, almeno per i giocatori di PlayStation 4 e Xbox One.

«Poiché cominciamo ad avvicinarci ai limiti di ciò che è possibile fare con le capacità tecniche delle console di precedente generazione, stiamo prendendo le misure necessarie per consentire i futuri aggiornamenti di GTA Online su PlayStation 4 e Xbox One», ha annunciato Rockstar Games in un recente post sul blog.

«Come parte di questi cambiamenti, il Rockstar Editor (comprese clip o i progetti salvati nell'editor) non sarà più disponibile sulle console PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 febbraio 2024. Il Rockstar Editori continuerà a essere pienamente supportato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC», prosegue il messaggio.

È un peccato che questa funzione sia stata rimossa da GTA 5 sulle console old-gen, sebbene a quanto pare è giunto il momento di guardare al futuro, com'è giusto che sia.

Lasciando da parte tutto questo, un momento particolarmente toccante di Grand Theft Auto V è stato scoperto a distanza di anni dall'uscita del gioco nei negozi.

Infine, continuano a circolare voci circa la partecipazione di Ned Luke, alias Michael De Santa, in GTA 6.