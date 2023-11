Hogwarts Legacy su Nintendo Switch dice addio all'open world

Hogwarts Legacy è arrivato su Nintendo Switch dopo una lunga attesa ma, come era lecito aspettarsi, la versione per la console ibrida della Grande N è dovuta andare incontro ad alcune asperità e compromessi.

Il titolo ispirato al mondo di Harry Potter, che potete recuperare da oggi su Amazon, è uscito su PC, PS5 e Xbox Series X|S e, per questo motivo, i fan erano preoccupati che su Nintendo Switch potesse non essere stato riproposto al meglio delle possibilità.

Un primo video di gameplay di Hogwarts Legacy su Nintendo Switch era stato mostrato qualche settimana fa e, per quello che si era visto, sembrava che il porting potesse essere più bello del previsto.

Con il trailer ufficiale c'era stata una ulteriore iniezione di fiducia rispetto alla produzione, ma le prime analisi fatte da chi ha già il videogioco in mano sembrano mostrare dei problemi molto importanti.

Come riporta VGC, infatti, Hogwarts Legacy su Nintendo Switch ha sostanzialmente perso il suo open world.

Il canale YouTube SwitchUp ha pubblicato di recente un video che mostra il confronto con le altre versioni. Ovviamente la versione Switch è decisamente meno bella da vedere delle altre, in generale, ed è qualcosa per cui non si può puntare il dito contro gli sviluppatori.

Tuttavia nell'analisi i content creator sostengono che il porting «avrebbe potuto essere molto peggiore», e viene elogiata in particolare l'esperienza di gioco in portabilità.

Il problema più grave, però, è l'esplorazione come potete vedere nel video qui sotto:

A differenza delle versioni PlayStation 5, Xbox Series X e PC, dove è possibile muoversi all'interno di Hogwarts, uscire, camminare fino a Hogsmeade ed entrare in un negozio in un viaggio senza interruzioni e senza tempi di caricamento, su Switch non si può fare.

Ogni spostamento richiede un caricamento che va dai 30 ai 50 secondi, di fatto annullando la componente open world del gioco.

Una piccola delusione per i fan che aspettavano il gioco ma, per fortuna, proprio oggi è stato annunciato un altro capolavoro in arrivo su Nintendo Switch.