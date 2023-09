PlayStation Store, sconti fino all'86% sui giochi giapponesi: ecco i migliori

Dopo aver già svelato il ritorno della promozione "Grandi Giochi, Grandi Affari", PlayStation Store ha deciso di festeggiare anche l'imminente inizio del Tokyo Game Show 2023.

Per festeggiare un evento dove potremo scoprire tante novità videoludiche in arrivo, lo store digitale di casa PlayStation ha deciso di proporre in offerta numerose produzioni di stampo giapponese, con offerte fino all'86%.

Molte di queste erano già state proposte nella già citata precedente promozione, ma è comunque un'opportunità per scoprire più da vicino i migliori giochi giapponesi per PS5 e PS4: un esempio è sicuramente Resident Evil 4 Remake, disponibile con il 43% di sconto (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

C'è tanto spazio anche per i soulslike, con offerte dedicate a giochi come Sekiro, Dark Souls III e l'esclusiva Bloodborne, ancora oggi tra le più amate dai fan PlayStation.

Ovviamente, tra le produzioni giapponesi non possono mancare anche i videogiochi dedicati agli anime di successo: ad esempio, vogliamo segnalarvi l'imperdibile sconto dell'85% su Dragon Ball FighterZ, spettacolare picchiaduro di Arc System Works.

Di seguito troverete una nostra personale selezione con i migliori giochi in offerta per il Tokyo Game Show 2023 su PlayStation Store, ma potete consultare la lista completa al seguente indirizzo:

Ace Combat 7: Skies Unknown a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Dark Souls III a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50% Demon Slayer: The Hinokami Chronicles a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dragon Ball FighterZ a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% Final Fantasy X/X-2 HD Remaster a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Guilty Gear Strive a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25% Like a Dragon: Ishin! Deluxe a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% Monster Hunter Rise a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Mega Man Battle Network Legacy Collection a 39,59€ (anziché 59,99€) - Sconto del 34%

a 39,59€ (anziché 59,99€) - Sconto del 34% Octopath Traveler II a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25%

a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25% One Piece Odyssey a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Persona 4 Golden a 13,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 30%

a 13,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 30% Resident Evil 4 Remake a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43%

a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Sonic Frontiers a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Tekken 7: Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84% Yakuza Zero a 5,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 70%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store resteranno disponibili fino al 28 settembre alle ore 00.59: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Restando in tema di novità dal mondo PlayStation, vi ricordiamo che durante la scorsa giornata è arrivato un update importante su PS5, ma anche PS4 si è aggiornata a sorpresa.

Inoltre, proprio poche ore fa è stato confermato l'arrivo di un nuovo evento State of Play per la serata odierna: vi terremo ovviamente informati sulle nostre pagine con tutte le novità più interessanti.