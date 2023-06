PlayStation Store, sconti fino all'86% sui giochi Bandai Namco: ecco i migliori

Proseguono a ritmo serrato le offerte estive di PlayStation Store: il negozio digitale per le console di casa Sony ha infatti deciso di riservare una promozione esclusivamente dedicata alle migliori produzioni di casa Bandai Namco.

Si tratta dunque di una grande occasione per recuperare non solo i migliori titoli dedicati ad anime e manga di successo, ma anche per le produzioni più amate di tutto il gruppo con sconti fino all'86%.

Un esempio è sicuramente Tekken 7, l'ultimo capitolo della celebre saga picchiaduro: in attesa dell'ottavo episodio, oggi potete recuperare la Definitive Edition con un generoso 84% di sconto.

Segnaliamo anche l'interessante proposta dedicata a One Piece Odyssey: il gioco di ruolo può infatti essere vostro con una riduzione di prezzo del 40% (se preferite l'edizione fisica, lo trovate in sconto anche su Amazon).

Restando in tema anime e manga, l'offerta più generosa è sicuramente dedicata a Jojo's Bizzarre Adventure Eyes of Heaven, oggi disponibile a meno di 10 euro grazie allo sconto dell'86%.

Di seguito vi riporteremo tutti i migliori giochi Bandai Namco in sconto su PlayStation Store, ma potete consultare la lista completa al seguente indirizzo:

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75% Digimon World: Next Order a 9,59€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'84%

a 9,59€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'84% Dragon Ball FighterZ a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% Guilty Gear Strive a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25% JoJo's Bizzarre Adventure: Eyes of Heaven a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86% Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80% One Piece Odyssey a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% Tales of Arise a 19,59€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 19,59€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Tekken 7: Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84% The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

Tutte le promozioni termineranno il 6 luglio alle ore 00.59: vi consigliamo dunque di approfittare di queste occasioni il prima possibile.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono disponibili anche le Offerte di Metà Anno su PlayStation Store: anche in questo caso, abbiamo segnalato per voi tutti i migliori giochi in sconto.

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra o Premium, vi ricordiamo che tutti i nuovi giochi gratis del mese sono già disponibili per il download.

Sony ha anche svelato il gioco gratuito più giocato durante lo scorso anno, e potrebbe essere inaspettato per alcuni fan: chissà se anche nel 2023 ci sarà una rivelazione a sorpresa.