PlayStation Store, sconti fino all'86% con le Offerte di metà anno: ecco i migliori

PlayStation Store accoglie l'inizio della stagione estiva con una nuova serie di sconti imperdibili: sono ufficialmente partite le Offerte di metà anno, con numerose occasioni per i giochi PS5 e PS4 più amati.

Grazie alla nuova promozione di PS Store, gli utenti potranno infatti acquistare giochi con sconti fino all'86%: offerte dunque da non lasciarsi sfuggire per recuperare i videogiochi più apprezzati su PlayStation.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è FIFA 23, l'ultima simulazione calcistica di EA Sports pronta per il nuovo aggiornamento con il mondiale di calcio femminile: oggi potrà essere vostro con un generoso 75% di sconto, valido per entrambe le edizioni PS5 e PS4.

Per gli amanti degli sparatutto in prima persona, non possiamo non segnalare anche l'Edizione Cassaforte di Call of Duty Modern Warfare II, oggi disponibile con il 30% di sconto (se preferite l'edizione standard, la trovate in sconto su Amazon).

L'offerta più generosa disponibile è però dedicata alla più celebre saga videoludica degli assassini: oggi Assassin's Creed Origins è infatti disponibile a meno di 10 euro, grazie alla generosa riduzione di prezzo dell'86%.

Potete trovare tutte le Offerte di metà anno al seguente indirizzo: di seguito, invece, vi segnaleremo i migliori giochi in sconto scelti dalla nostra redazione, per aiutarvi nella vostra scelta.

PlayStation Store: migliori Offerte di metà anno

A Plague Tale: Requiem a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Assassin's Creed Origins a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86% Batman: Arkham Collection a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80%

a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80% Call of Duty: Modern Warfare II Edizione Cassaforte a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30%

a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30% Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dead Island 2 Deluxe Edition a 59,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 20%

a 59,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 20% Dead Space Digital Deluxe a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30%

a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30% Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% FIFA 23 per PS5 a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75% Football Manager 2023 Console a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo Sport a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Kena: Bridge of Spirits a 17,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 55%

a 17,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 55% Like a Dragon: Ishin Digital Deluxe a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30% Need for Speed Unbound a 23,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 70%

a 23,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 70% Sonic Frontiers Digital Deluxe a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% The Callisto Protocol PS5 a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-gen Deluxe a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60%

a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60% Wo Long: Fallen Dynasty a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% WWE 2K23 Deluxe Edition a 66,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 33%

Come di consueto, avrete circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni: le Offerte di metà anno su PlayStation Store infatti termineranno il 6 luglio alle ore 00:59.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra pochissime ore termineranno ufficialmente i Doppi Sconti: per aiutarvi a risparmiare, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi a meno di 20 euro.