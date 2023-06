Doppi Sconti PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 20 euro

Mentre la Summer Game Fest si prepara ai prossimi appuntamenti, approviamo se doveste scegliere di dedicarvi a videogiocare, anziché alle chiacchiere delle varie conferenze. A tal proposito, nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato il lancio dei Doppi sconti su PlayStation Store, che vi permettono di approfittare dell'abbonamento PlayStation Plus per risparmiare sensibilmente su parecchi videogiochi.

Dal momento che spesso i videogiochi hanno un costo non troppo accessibile, abbiamo deciso di fare una selezione per voi, andando a caccia del meglio che si può acquistare spendendo 20 euro o meno (se serve, trovate su Amazon il credito PSN).

Quello che abbiamo trovate include parecchi grandi nomi, quindi di sicuro non faticherete a trovare qualcosa di intrigante da giocare.

Di seguito, la nostra selezione dei migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 20 euro in occasione dei Doppi Sconti. Ricordate che, se siete abbonati, dovete applicare anche un ulteriore sconto, quindi per voi il prezzo sarà ancora più basso.

Doppi sconti: i giochi sotto i 20 euro da non perdere su PlayStation Store

Shady Part of Me a 9,74€ anziché 14,99€ (ulteriore sconto del 35% per abbonati PS Plus)

Metal Slug 3 a 7,79€ anziché 11,99€ (ulteriore sconto del 35% per abbonati PS Plus)

MXGP a 5,49€ anziché 9,99€ (ulteriore sconto del 45% per abbonati PS Plus)

Monster Hunter World a 17,59€ anziché 19,99€ (ulteriore sconto del 12% per abbonati PS Plus)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 13,99€ anziché 19,99€ ((ulteriore sconto del 30% per abbonati PS Plus)

Resident Evil VII a 13,99€ anziché 19,99€ (ulteriore sconto del 30% per abbonati PS Plus)

Injustice 2 a 13,99€ anziché 19,99€ (ulteriore sconto del 30% per abbonati PS Plus)

Outlast a 10,44€ anziché 18,99€ (ulteriore sconto del 45% per abbonati PS Plus)

Titanfall 2 a 12,19€ anziché 19,99€ (ulteriore sconto del 39% per abbonati PS Plus)

Mass Effect Andromeda a 13,59€ anziché 19,99€ (ulteriore sconto del 32% per abbonati PS Plus)

Blair Witch a 18,89€ anziché 29,99€ (ulteriore sconto del 37% per abbonati PS Plus)

Wolfenstein: The New Order a 12,39€ anziché 19,99€ (ulteriore sconto del 38% per abbonati PS Plus)

Dragon's Dogma: Dark Arisen a 14,99€ anziché 24,99€ (ulteriore sconto del 40% per abbonati PS Plus)

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili in promozione al seguente indirizzo o tramite la vostra console.