FIFA 23, la nuova patch gratis svela la Women's World Cup

La stagione calcistica si è ormai ufficialmente conclusa, ma per chi non vede l'ora di tornare sui campi da calcio virtuali di FIFA 23 c'è un'altra novità importante in arrivo, sotto forma di nuovo aggiornamento gratuito.

EA Sports ha infatti svelato che la nuova patch gratis, in arrivo entro la fine di giugno, introdurrà ufficialmente il mondiale di calcio femminile, proponendo ai fan la possibilità di provare a vincere la FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023.

Tutti i fan in possesso di una copia di FIFA 23 (lo trovate su Amazon) potranno divertirsi con tutte le 32 nazionali qualificate al mondiale, provando a vincere la Coppa del Mondo con 3 diverse modalità.

Il "Calcio d'inizio" vi consentirà di giocare da soli contro la CPU o un amico, prendendo il controllo di due nazionali a vostra scelta in una qualunque fase del torneo.

La "Modalità torneo" rappresenta l'esperienza più classica per chiunque voglia provare a vincere il mondiale: dovrete scegliere una delle 32 nazionali disponibili e affrontare tutte le fasi della World Cup, provando ad arrivare fino in finale e ad alzare la coppa al cielo.

Infine, EA Sports ha annunciato l'interessante nuova modalità "Guida il tuo paese": potrete prendere il controllo di una calciatrice realmente esistente o utilizzare il vostro avatar personalizzato per portare la nazionale alla vittoria. Durante le partite potrete scegliere se controllare solo la vostra giocatrice o l'intera squadra.

Ovviamente si tratta di una competizione realizzata con licenza ufficiale, il che significa che troverete una fedele riproduzione di stadi, filmati e, naturalmente, dell'originale Coppa del Mondo.

Un'ottima opportunità per tutti i fan che possiedono una copia originale o un'iscrizione all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate — ricordiamo che FIFA 23 è già disponibile gratis — dato che non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo.

Con molta probabilità, questo dovrebbe essere l'ultimo grande aggiornamento prima del lancio di EA Sports FC, nuova serie calcistica che, per la prima volta, non includerà la storica licenza FIFA.

Electronic Arts ha comunque già promesso ai suoi fan che resterà ancora «tutto ciò che amate di FIFA» nella nuova serie.