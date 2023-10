PlayStation Store, sconti fino all'86% con le offerte di Halloween: ecco i migliori

Le nuove offerte settimanali di PlayStation Store ci ricordano che abbiamo ormai superato abbondantemente la metà di ottobre, avvicinandoci sempre di più alla festa più spaventosa dell'anno.

Come avrete ormai capito dalla nostra introduzione — e dallo stesso titolo della notizia — sono infatti iniziate da questo momento le offerte di Halloween, con tantissimi giochi "da paura" in offerta speciale.

Advertisement

La nuova promozione si vuole infatti concentrare prevalentemente sulle produzioni horror o che, quantomeno, presentino al loro interno atmosfere o personalità inquietanti: un'ottima occasione per risparmiare su tantissimi videogiochi interessanti, proposti con sconti fino all'86%.

Un esempio è sicuramente l'edizione Deluxe di Resident Evil 4, il remake del capolavoro di casa Capcom: oggi questa versione speciale potrà essere vostra con il 38% di sconto (se preferite la versione Standard, la trovate in offerta su Amazon).

Vogliamo però segnalarvi anche il 25% di sconto su Diablo IV, l'ultimo capitolo di successo della celebre saga Action RPG: la riduzione di prezzo è valida su tutte le edizioni, dalla Standard fino alla Ultimate.

L'offerta più "spaventosa" è dedicata invece a Batman Arkham Knight, il capitolo conclusivo della trilogia videoludica del Cavaliere Oscuro: potete acquistare la Premium Edition a meno di 7 euro, grazie allo sconto dell'86%.

Ovviamente questi erano solo alcuni esempi: sebbene le offerte non siano state ancora pubblicizzate da Sony, potete già trovare tutti i giochi in sconto al seguente indirizzo.

Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito troverete anche i migliori sconti di Halloween su PlayStation Store, appositamente selezionati dalla nostra redazione:

PlayStation Store: i migliori sconti di Halloween

Batman: Arkham Knight Premium a 6,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'86%

a 6,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'86% Days Gone a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dead by Daylight a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Dead Space Digital Deluxe a 53,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 40%

a 53,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 40% Devil May Cry 5: Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Diablo IV a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Doom Eternal: Deluxe Edition a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67% Fallout 76 a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80% Final Fantasy XIV Online: Complete a 27,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 50%

a 27,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 50% Ghost Trick: Detective Fantasma a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34%

a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34% Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto a 7,24€ (anziché 14,49€) - Sconto del 50%

a 7,24€ (anziché 14,49€) - Sconto del 50% Little Nightmares I & II Bundle a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70% Monster Hunter Rise a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Red Dead Redemption 1&2 Bundle a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% Resident Evil 4 Deluxe Edition a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Resident Evil Village Gold a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Resident Evil 2 a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% The Dark Pictures Anthology: Season One a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60% The Walking Dead: The Telltale Definitive Series a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75%

a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75% Until Dawn a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

Tutte le offerte resteranno disponibili fino al 2 novembre alle ore 00.59, giusto in tempo per il giorno dei morti: avete dunque circa due settimane per controllare gli sconti disponibili.

Non dimenticatevi che tra qualche giorno termineranno ufficialmente anche le Offerte d'Autunno, mentre restano poche ore per approfittare delle ultime offerte settimanali dedicate a Elden Ring e all'ultimo capitolo di The Crew.