Elden Ring è in offerta su PlayStation Store, da ora

Se non avete ancora avuto la possibilità di provare il videogioco che ha conquistato pubblico e critica durante il 2022, adesso PlayStation Store vi offre un'occasione da non lasciarvi scappare: Elden Ring è infatti il protagonista di una nuova imperdibile offerta settimanale.

Il soulslike open world di FromSoftware ha catturato i suoi giocatori con un incredibile mondo ben costruito e un gameplay più accessibile, ma ancora una volta impegnativo e punitivo al punto giusto: una formula praticamente perfetta, che gli sono valsi il premio di miglior gioco dell'anno durante gli scorsi The Game Awards.

Advertisement

A partire da oggi, il negozio digitale per le console PlayStation vi offre l'opportunità di recuperare sia l'edizione standard che la versione Deluxe di Elden Ring con il 34% di sconto: un'offerta che resterà valida solo per due settimane, fino al 19 ottobre (se preferite l'edizione fisica, potete dare un'occhiata a questa offerta ).

La versione digitale standard, che include le edizioni PS4 e PS5 in un unico pacchetto, potrà essere vostra a soli 46,16€, mentre la versione Deluxe è acquistabile a 59,39€, con un risparmio di ben 30 euro e 50 centesimi sul prezzo consigliato.

Ricordiamo che la Deluxe Edition di Elden Ring include anche l'artbook e la colonna sonora in formato digitale: l'offerta di PlayStation Store vi consente dunque di potervi godere questi preziosi bonus con un notevole risparmio.

Potete trovare tutti i dettagli direttamente dalle pagine ufficiali dello store sulle vostre console PS5 e PS4, oppure più comodamente dirigendovi ai seguenti indirizzi via web:

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questa offerta settimanale non è l'unica promozione attualmente disponibile su PS Store: avete infatti ancora una settimana di tempo per approfittare dei saldi "Divertimento Continuo".

Una promozione che include sconti su tantissimi giochi interessanti, alcuni dei quali sono disponibili a cifre irrisorie: abbiamo selezionato per voi i migliori titoli acquistabili a meno di 10 euro l'uno.