PlayStation Store, sconti fino al 92% con le Offerte d'Autunno: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena aggiornato le sue offerte settimanali con una nuova imperdibile promozione: da questo momento sono infatti disponibili i saldi di autunno su numerosi videogiochi, con sconti addirittura fino al 92%.

Si tratta dunque indubbiamente di un'ottima occasione per chiunque possieda PS5 (la trovate ) o magari per quei giocatori che vogliono prepararsi a dovere in vista dell'uscita del nuovo modello, annunciato solo nelle scorse ore.

Tra le offerte più interessanti appena pubblicate vi segnaliamo gli sconti su tre dei migliori titoli del 2023, ovvero Star Wars Jedi Survivor, Dead Space Remake e Hogwarts Legacy.

Vale però la pena di prendere in considerazione un generosissimo 80% di sconto sulla Mass Effect Legendary Edition, che vi permetterà di scoprire la trilogia del Comandante Shepard a soli 13.99€.

L'offerta più generosa è invece di un'altra produzione Electronic Arts: parliamo di Need for Speed Heat, proposto a soli 5.59€ e con un incredibile 92% di sconto.

Ovviamente questi sono soltanto alcuni esempi, ma abbiamo già selezionato per voi i migliori sconti di PlayStation con le nuove Offerte d'Autunno:

PlayStation Store: migliori giochi in sconto con le Offerte d'Autunno

Alan Wake Remastered a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% Borderlands 3 a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85%

a 10,49€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'85% Control Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Dead Space (Remake) a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Disco Elysium: The Final Cut a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65% Divinity: Original Sin 2 Definitive a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60% F1 23 a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Hades a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% Hogwarts Legacy a 52,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 30%

a 52,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 30% It Takes Two a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65%

a 13,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 65% Kena: Bridge of Spirits a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Mass Effect Legendary Edition a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Need for Speed Heat a 5,59€ (anziché 69,99€) - Sconto del 92%

a 5,59€ (anziché 69,99€) - Sconto del 92% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Sifu a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor a 51,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 35%

a 51,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 35% Streets of Rage 4 a 12,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 50%

a 12,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 50% WWE 2K23 Cross-gen a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50%

Tutte le Offerte d'Autunno di PlayStation Store termineranno il 23 ottobre alle ore 00.59: vi consigliamo dunque di consultare tutti gli sconti disponibili al seguente indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che mancano ormai poche ore alla fine di altre offerte molto interessanti: stanno infatti per terminare i saldi Divertimento Continuo e lo sconto settimanale su Elden Ring.