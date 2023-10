PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è di un nuovo open world sportivo

Con il consueto refresh settimanale delle promozioni, PlayStation Store ha deciso di svelare anche una nuova offerta della settimana particolarmente interessante, dato che è dedicata a un titolo di recentissima uscita.

Insieme alle consuete promozioni, spesso lo store digitale di casa PlayStation ci propone infatti uno speciale gioco selezionato in offerta, solitamente proposto in sconto per un periodo di tempo più breve.

Advertisement

In questo caso, si tratta di una produzione che potrebbe attirare gli appassionati di auto e moto: PlayStation Store ha deciso di offrire in sconto The Crew Motorfest, l'ultimo capitolo open world della celebre saga di casa Ubisoft.

L'ultima fatica di Ivory Tower è stata rilasciata meno di un mese fa, dato che è disponibile sul mercato dallo scorso 14 settembre, ma gli utenti PS5 e PS4 avranno già la possibilità di acquistarlo con sconti fino al 20%.

L'edizione standard per PS4 potrà essere vostra a soli 55,99€ (trovate una gift card dedicata ), mentre l'edizione cross-gen che include anche l'upgrade PS5 è disponibile a 63,99€, contro i 79,99€ regolarmente proposti proprio grazie a una riduzione di prezzo del 20%.

Se siete invece giocatori più esigenti, potreste voler tenere d'occhio il 15% di sconto su Gold e Ultimate Edition: l'edizione Gold comprende anche il Pass Anno 1, mentre la versione Ultimate vi darà diritto anche al pacchetto Fitted Ultimate, con due auto esclusive.

La Gold Edition diventa dunque acquistabile a 84,99€, mentre la versione Ultimate potrà essere vostra a 101,99€, contro i 119,99€ regolarmente proposti. L'offerta terminerà giovedì 19 ottobre alle ore 00.59: trovate tutti i dettagli nella pagina dedicata alla promozione o direttamente dalle vostre console.

Se siete curiosi di saperne di più su The Crew Motorfest, prima di procedere all'acquisto, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nelle scorse ore sono stati lanciati anche gli interessantissimi Saldi d'Autunno, con sconti fino al 92%. Inoltre, è ancora disponibile una generosa offerta dedicata a Elden Ring.