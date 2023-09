PlayStation Store, sconti fino all'85% con il "Divertimento Continuo": ecco i migliori

Da questo momento è ufficialmente disponibile su PlayStation Store la nuova intrigante promozione "Divertimento Continuo", dedicata principalmente ai giochi in bundle o ai contenuti aggiuntivi per i vostri titoli preferiti.

Grazie alle nuove offerte inaugurate proprio pochi istanti fa, potrete approfittare di offerte fino all'85% su alcune delle migliori produzioni disponibili su PS5 e PS4: un'ottima occasione per recuperare alcune piccole perle che potrebbero esservi sfuggite.

Un esempio è sicuramente Burning Shores, l'espansione per PS5 dell'incredibile esclusiva open world Horizon Forbidden West (che trovate su Amazon): oggi il DLC potrà essere vostro a soli 14,99€, grazie al 25% di sconto.

Segnaliamo anche uno sconto interessante sulla Ultimate Edition di Remnant II, l'ibrido tra action e gioco di ruolo uscito ufficialmente solo 2 mesi fa e che oggi potrà essere vostro con una riduzione di prezzo del 20%.

L'offerta più generosa è invece sicuramente dedicata all'edizione Next Level di Borderlands 3: oggi lo sparatutto di Gearbox potrà essere vostro con un incredibile 85% di sconto.

Chiaramente, questi erano solo alcuni sporadici esempi ed esistono offerte potenzialmente più interessanti: di seguito, troverete i migliori sconti su PlayStation Store selezionati dalla nostra redazione.

Bloodborne: GOTY Edition a 17,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 50%

a 17,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 50% Borderlands 3: Next Level a 11,24€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'85%

a 11,24€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'85% Crash Bandicoot N.Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled a 24,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 65%

a 24,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 65% Crash Team Rumble Deluxe a 23,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 40%

a 23,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 40% Cyberpunk 2077 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Dead Island 2 Gold Edition a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30%

a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30% Demon Slayer: The Hinokami Chronicles a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60% Diablo Prime Evil Collection a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75%

a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75% Ghost of Tsushima: Director's Cut a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo 7 25th Anniversary a 69,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 30%

a 69,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 30% GTA V (PS4 + PS5) a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Hitman World of Assassination a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Horizon Forbidden West: Burning Shores a 14,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 25%

a 14,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 25% Metro Saga Bundle a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80%

a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80% Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29%

a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29% No Man's Sky a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 Ultimate a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70% Remnant II: Ultimate Edition a 55,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 20%

a 55,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 20% Wo Long: Fallen Dynasty Deluxe a 66,49€ (anziché 94,99€) - Sconto del 30%

Tutte le nuove offerte di PlayStation Store termineranno il 12 ottobre alle ore 00.59: avete dunque due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Se volete scoprire voi stessi tutti i giochi, bundle e DLC in offerta grazie al "Divertimento Continuo", potrete farlo direttamente al seguente link ufficiale.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore di tempo per approfittare delle ultime offerte proposte: lo sconto settimanale dedicato alla saga di Marvel's Spider-Man, i Grandi Affari sui migliori titoli e perfino sconti sulle migliori produzioni giapponesi, in onore del Tokyo Game Show.