PlayStation Store, sconti fino all'80% con "La scelta della critica": ecco i migliori

Il mese di gennaio per i fan PlayStation si chiuderà non soltanto con il nuovo evento State of Play, che scopriremo in diretta proprio stasera, ma anche con una nuova serie di offerte di PS Store, già disponibili da ora per l'acquisto.

PlayStation Store ha infatti annunciato il ritorno de "La scelta della critica", una delle promozioni più apprezzate perché dedicata a tutti quei giochi che sono stati apprezzati dalla stampa specializzata.

Con questi sconti fino all'80% potrete approfittare di offerte speciali su molti dei videogiochi in digitale (trovate gift card dedicate su Amazon) più apprezzati dal pubblico: tra questi segnaliamo ad esempio Armored Core VI, EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy, oltre a produzioni più recenti come Call of Duty Modern Warfare III e Avatar Frontiers of Pandora.

Ma ovviamente si tratta solo di alcuni esempi: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo già selezionato per voi i migliori videogiochi da acquistare su PlayStation Store.

La scelta della critica: migliori offerte su PlayStation Store

Armored Core VI Fires of Rubicon a 48,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30%

a 48,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30% Assassin's Creed Mirage a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30% Assassin's Creed Valhalla Complete a 34,99€ (anziché 139,99€) - Sconto del 75%

a 34,99€ (anziché 139,99€) - Sconto del 75% Avatar: Frontiers of Pandora a 53,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 33%

a 53,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 33% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30%

a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30% Cyberpunk 2077 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Dead Island 2 a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% Dead Space a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Deathloop a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Diablo IV a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Doom Eternal a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% EA Sports FC 24 a 27,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 65%

a 27,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 65% Ghost of Tsushima Director's Cut a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Hogwarts Legacy PS5 a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40%

a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40% It Takes Two a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Mass Effect Legendary Edition a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20% Mortal Kombat 1 a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40%

a 44,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 40% NBA 2K24 Edizione Kobe Bryant PS5 a 23,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 70%

a 23,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 70% Red Dead Redemption a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20%

a 39,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 20% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% RoboCop: Rogue City Alex Murphy Edition a 45,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 35%

a 45,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 35% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Stray a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34%

a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34% The Last of Us Parte I Digital Deluxe a 59,39€ (anziché 89,99€) - Sconto del 34%

a 59,39€ (anziché 89,99€) - Sconto del 34% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70% Yakuza: Like a Dragon a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80%

Questa è solamente una piccolissima parte delle oltre 1000 promozioni disponibili su PlayStation Store: come sempre vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Segnaliamo che tutte le nuove offerte resteranno disponibili fino al 15 febbraio alle ore 00:59, dunque avete circa due settimane per verificare tutti gli sconti di PlayStation Store.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore a disposizione per approfittare delle Offerte per l'Anno Nuovo: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi a meno di 10 euro.