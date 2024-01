PlayStation Store, sconti fino al 90% con le Offerte per l'Anno Nuovo: ecco i migliori

I festeggiamenti per il 2024 non sono ancora finiti: PlayStation Store ha infatti svelato una nuova serie di promozioni molto interessanti, appositamente denominata "Offerte per l'Anno Nuovo".

Grazie a questi nuovi sconti potrete acquistare alcuni dei giochi più amati dai fan su PS5 e PS4 con riduzioni di prezzo fino al 90%: un'ottima occasione per recuperare alcune delle perle videoludiche rilasciate negli scorsi anni.

Tra i diversi giochi disponibili in offerta segnaliamo le versioni Ultimate di EA Sports FC 24 (trovate l'edizione standard su Amazon) e l'edizione Deluxe di Dead Space, due delle produzioni più interessanti rilasciate da Electronic Arts nel corso del 2023.

Non possono poi mancare le esclusive PlayStation, come l'edizione completa di Horizon Zero Dawn, la Raccolta di Uncharted L'eredità dei ladri e la versione Deluxe di Ratchet & Clank Rift Apart.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso come sempre di selezionare per voi i migliori sconti disponibili su PlayStation Store da questo momento:

Migliori giochi in sconto su PS Store con le Offerte per il Nuovo Anno

Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87%

a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87% Chained Echoes a 19,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 20%

a 19,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 20% Control Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Crash Bandicoot Trilogy + CTR Nitro-Fueled a 24,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 65%

a 24,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 65% Cult of the Lamb a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% Dead Space Digital Deluxe a 44,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 50%

a 44,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 50% Detroit: Become Human a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Devil May Cry HD Collection a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67%

a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67% Doom Eternal Deluxe a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot Legendary a 49,19€ (anziché 119,99€) - Sconto del 59%

a 49,19€ (anziché 119,99€) - Sconto del 59% EA Sports FC 24 Ultimate a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% eFootball 2024: Leo Messi Edition a 13,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 30%

a 13,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 30% Final Fantasy XV Royal Edition a 13,99€ (anziché 34,99€) - Sconto del 60%

a 13,99€ (anziché 34,99€) - Sconto del 60% Guilty Gear -Strive- a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Horizon Zero Dawn Complete a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% LEGO Marvel Super Heroes 2 a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90% Life is Strange Remastered Collection a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Nickelodeon All-Star Brawl 2 a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Persona 5 Royal a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Ratchet & Clank: Rift Apart Deluxe a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45% Resident Evil 2 a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Resident Evil Village Gold a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Sackboy Una grande avventura a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58% Skyrim Anniversary Edition a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60%

a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60% Sonic Frontiers a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60%

a 23,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 60% Sonic Superstars a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% The Texas Chain Saw Massacre a 31,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 20%

a 31,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 20% Uncharted L'eredità dei ladri a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

Dato che ci sono più di 1800 prodotti in offerta, abbiamo dovuto limitare le nostre selezioni: il nostro consiglio resta sempre quello di consultare tutti i giochi in sconto direttamente al seguente indirizzo.

Tutte le offerte per il nuovo anno termineranno l'1 febbraio: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di questi sconti speciali.

Ricordiamo anche che rimangono pochissime ore per approfittare degli Sconti di Gennaio: se volete risparmiare il più possibile, abbiamo selezionato per voi i migliori giochi da acquistare a meno di 20 euro.