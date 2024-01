Sconti per l'Anno Nuovo su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Pur essendo ormai pienamente entrati nel 2024, PlayStation Store non ha ancora terminato i festeggiamenti: come vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine, il negozio digitale per PS5 e PS4 ha infatti svelato le Offerte per l'Anno Nuovo, con tanti giochi imperdibili a piccoli prezzi.

Grazie a questi speciali sconti è infatti possibile recuperare giochi anche con il 90% di sconto, con oltre 1800 giochi disponibili in offerta.

Ma molti di questi titoli sono disponibili addirittura a meno di 10 euro l'uno (trovate una gift card dedicata su Amazon), rendendo queste promozioni un'ottima occasione per recuperare alcuni dei migliori titoli disponibili su console.

Anche questo weekend abbiamo dunque deciso di aiutarvi nei vostri acquisti, selezionando per voi i migliori giochi che potete acquistare senza spendere oltre i 10 euro:

PlayStation Store: migliori giochi sotto i 10 euro per l'Anno Nuovo

Assetto Corsa Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€)

a 7,79€ (anziché 59,99€) Battlefield V Edizione Definitiva a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Borderlands GOTY a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Control Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Darkest Dungeon: Ancestral Edition a 9,24€ (anziché 36,99€)

a 9,24€ (anziché 36,99€) Dead Island Definitive Edition a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Devil May Cry HD Collection a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Dragon Ball Xenoverse a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Dying Light Definitive Edition a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Fallout 76 a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Goat Simulator a 1,99€ (anziché 9,99€)

a 1,99€ (anziché 9,99€) Horizon Zero Dawn Complete a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Jak and Daxter: The Precursor Legacy a 7,49€ (anziché 14,99€)

a 7,49€ (anziché 14,99€) LEGO Marvel Super Heroes 2 a 5,99€ (anziché 59,99€)

a 5,99€ (anziché 59,99€) Little Nightmares II a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Mortal Kombat X a 5,99€ (anziché 19,99€)

a 5,99€ (anziché 19,99€) Moving Out a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) One Piece Burning Blood a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Plants vs Zombies Garden Warfare 2 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Resident Evil 2 a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Resident Evil 3 a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) SEGA Mega Drive Classics a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sonic Forces a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) The Dark Pictures Anthology: House of Ashes a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) The Evil Within a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Wolfenstein: The New Order a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) WRC Collection a 6,99€ (anziché 69,99€)

Questa è naturalmente come sempre solo una piccola parte dei tanti giochi in offerta su PlayStation Store: se volete controllare tutti i giochi a meno di 10 euro con gli Sconti per il Nuovo Anno, potete farlo direttamente al seguente indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra le promozioni di PlayStation Store è stata svelata una nuova offerta settimanale: si tratta dell'ultimo open world rilasciato nel 2023, che vi porterà a esplorare Pandora.