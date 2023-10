PlayStation 5 "slim" è ufficiale: Sony svela la nuova console

Sony ha appena annunciato dal PlayStation Blog l'esistenza di una nuova PlayStation 5, con un form factor più contenuto per andare incontro alle esigenze dei giocatori.

Il design più piccolo di PS5 viene fornito con 1 TB di spazio di archiviazione per PS5 e PS5 Digital Edition. Il nuovo modello offre la possibilità di aggiungere un'unità Blu-ray Disc Ultra HD all'edizione digitale di PS5.

Se acquistate la PlayStation 5 Digital Edition, potrete aggiungere successivamente l'unità Blu-ray Disc Ultra HD per PS5, poiché sarà venduta anche separatamente per €119,99.

La nuova PS5 è stata ridotta nel volume di oltre il 30% e nel peso del 18% e del 24% rispetto ai modelli precedenti. Ci sono quattro pannelli di copertura separati, con la parte superiore lucida, mentre la parte inferiore rimane opaca.

Il prezzo al dettaglio consigliato per il nuovo modello di PlayStation 5 è il seguente, e arriverà a novembre:

Un supporto orizzontale sarà incluso con il nuovo modello PS5. Anche un nuovo supporto verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente a €29,99.

Come potete vedere anche dal trailer di annuncio si tratta di fatto di una nuova PlayStation 5 che andrà a sovrapporsi all'offerta attuale.

«Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, siamo entusiasti di condividere il lancio di un nuovo modello PS5», dichiara Sony sul blog:

«Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei giocatori, i nostri team di ingegneria e progettazione hanno collaborato su un nuovo fattore di forma che offre maggiore scelta e flessibilità. Le stesse funzionalità tecnologiche che rendono PS5 la migliore per giocare sono racchiuse in un fattore di forma più piccolo, insieme a un'unità disco Blu-ray Ultra HD collegabile e un SSD da 1 TB per più spazio di archiviazione interno.»