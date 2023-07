PlayStation Store, sconti fino al 90% sulle Selezioni Essenziali: ecco i migliori

Sony ha ufficialmente svelato la nuova promozione settimanale di PlayStation Store: per un periodo limitato, potrete approfittare di sconti imperdibili sulle "Selezioni Essenziali" su PS5 e PS4.

Grazie alle nuove offerte del negozio digitale, potrete acquistare numerosi giochi con sconti fino al 90%, che includono alcuni dei titoli più apprezzati che non possono mancare nelle vostre raccolte.

Una delle nuove offerte più interessanti che vogliamo segnalarvi è dedicata a Octopath Traveler II, capolavoro di Square Enix per gli amanti dei giochi di ruolo di una volta: oggi potrà essere vostro con uno sconto del 25% sul prezzo finale (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

Non possono poi mancare gli open world più amati di Rockstar Games: la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2 è disponibile al 70% in meno, mentre GTA V è disponibile in un bundle che include le edizioni PS4 e PS5 con uno sconto del 67%.

Tra le offerte più generose segnaliamo invece il 90% di sconto su The Crew 2, che oggi può essere vostro a meno di 5 euro.

Naturalmente, quelli che abbiamo fatto fino ad ora sono soltanto alcuni esempi: potete consultare la lista completa di offerte al seguente indirizzo.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche pensato di selezionare per voi i migliori sconti disponibili su PlayStation Store con le Selezioni Essenziali:

Assassin's Creed Valhalla Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75%

a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75% Batman: Arkham Knight a 6,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 65%

a 6,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 65% Crash Bandicoot 4: It's About Time a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67%

a 23,09€ (anziché 69,99€) - Sconto del 67% Cult of the Lamb: Heretic Edition a 26,24€ (anziché 34,99€) - Sconto del 25%

a 26,24€ (anziché 34,99€) - Sconto del 25% Days Gone a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dead Island 2 Gold Edition a 71,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 20%

a 71,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 20% Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67%

a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67% Dragon Ball FighterZ: Ultimate a 17,24€ (anziché 114,99€) - Sconto dell'85%

a 17,24€ (anziché 114,99€) - Sconto dell'85% Dying Light 2 Stay Human: Deluxe a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45% EA Sports PGA Tour Deluxe a 47,49€ (anziché 94,99€) - Sconto del 50%

a 47,49€ (anziché 94,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V: PS4 + PS5 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Layers of Fear a 25,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 15%

a 25,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 15% Octopath Traveler II a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25%

a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25% Red Dead Redemption 2: Ultimate a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70% Sackboy Una Grande Avventura a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58% Saints Row a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60%

a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60% The Crew 2 a 4,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 90%

a 4,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 90% The King of Fighters XV a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% The Last of Us Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Until Dawn a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

Tutte le offerte termineranno il 20 luglio alle ore 00.59 locali: avete dunque circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Vi ricordiamo che avete inoltre pochissime ore a disposizione per approfittare della precedente offerta settimanale dedicata a Hogwarts Legacy.

Da domani smetteranno inoltre di essere disponibili le promozioni dedicate alle Offerte di Metà Anno e ai giochi pubblicati da Bandai Namco: nelle nostre notizie dedicate, troverete come di consueto una selezione dei migliori giochi da non lasciarvi scappare.