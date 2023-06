PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è "magica"

Dopo una lunga assenza, PlayStation Store ha confermato il ritorno delle offerte settimanali: l'iniziativa dedicata a un gioco appositamente scelto dal negozio digitale di casa Sony con uno sconto speciale a tempo limitato.

Per celebrare il ritorno di una delle promozioni più amate dagli utenti, PS Store ha svelato che il primo nuovo gioco in offerta è Hogwarts Legacy, l'ultima avventura magica ispirata all'universo di Harry Potter (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

L'offerta in questione è dedicata esclusivamente all'edizione Digital Deluxe del titolo: oltre a contenere entrambe le versioni PS4 e PS5, questa raccolta include anche la Cavalcatura Thestral e il set delle Arti Oscure, che include un'arena di combattimento, un bundle cosmetico e un cappello a bustina.

Inoltre, le versioni PlayStation includono anche la missione esclusiva del castello infestato di Hogsmeade, con un nuovo negozio, sotterraneo e set cosmetico sbloccabili dopo averla portata a termine.

Grazie alla nuova offerta di PlayStation Store, l'edizione Digital Deluxe di Hogwarts Legacy potrà essere vostra con uno sconto del 20%, a soli 67.99€ invece di 84.99€.

Uno sconto dunque di 17 euro sul prezzo finale, da non lasciarvi scappare se siete appassionati del Wizarding World: potete trovare tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale, o accedendo direttamente al PS Store dalla vostra console.

L'offerta terminerà giovedì 6 luglio alle ore 00:59, mentre dalla prossima settimana potrebbe essere svelato un nuovo sconto a tempo limitato. Vi terremo prontamente aggiornati con tutte le ultime novità da PlayStation Store.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora una settimana di tempo per approfittare delle offerte di metà anno, così come degli sconti dedicati ai migliori giochi prodotti da Bandai Namco.

Se siete iscritti a PlayStation Plus, segnaliamo anche che proprio nella scorsa giornata sono stati annunciati i nuovi giochi gratis in arrivo a luglio.