PlayStation Store, al via le offerte Black Friday fino al 90%: ecco le migliori

Il Black Friday è ufficialmente iniziato anche su PlayStation Store: sono disponibili da questo momento tantissime nuove offerte interessanti sui migliori videogiochi in catalogo.

Gli sconti possono arrivare fino al 90% e includono alcuni dei titoli più apprezzati sulla community: troverete non solo esclusive come Marvel's Spider-Man 2, Stellar Blade e il candidato al GOTY Astro Bot, ma anche capolavori di terze parti come Metaphor: ReFantazio, Silent Hill 2 Remake e Baldur's Gate 3.

Si tratta di una delle promozioni più ricche mai fatto dal negozio digitale per le console PlayStation, giusto in tempo per recuperare i vostri prossimi videogiochi preferiti da scoprire durante le vacanze natalizie (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Ci sono davvero troppi giochi in elenco per poterveli elencare tutti, ma anche questa volta abbiamo provato a venirvi incontro selezionando i migliori titoli in offerta su PlayStation Store:

Black Friday su PlayStation Store: migliori giochi in sconto

Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition a 34,99€ - Sconto del 75%

a 34,99€ - Sconto del 75% Astro Bot a 59,49€ - Sconto del 15%

a 59,49€ - Sconto del 15% Baldur's Gate 3 a 55,99€ - Sconto del 20%

a 55,99€ - Sconto del 20% Battlefield 2042 PS5 a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 45,49€ - Sconto del 35%

a 45,49€ - Sconto del 35% Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition a 49,29€ - Sconto del 42%

a 49,29€ - Sconto del 42% EA Sports FC 25 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Final Fantasy VII Rebirth a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% God of War Ragnarok a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Helldivers 2 a 31,99€ - Sconto del 20%

a 31,99€ - Sconto del 20% Hogwarts Legacy PS5 a 22,49€ - Sconto del 70%

a 22,49€ - Sconto del 70% Lies of P a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Marvel's Spider-Man 2 a 49,59€ - Sconto del 38%

a 49,59€ - Sconto del 38% Metaphor: ReFantazio a 52,49€ - Sconto del 25%

a 52,49€ - Sconto del 25% Mortal Kombat 1 a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Palworld a 21,74€ - Sconto del 25%

a 21,74€ - Sconto del 25% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil 4 a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Rise of the Ronin a 49,59€ - Sconto del 38%

a 49,59€ - Sconto del 38% Silent Hill 2 a 55,99€ - Sconto del 20%

a 55,99€ - Sconto del 20% Skyrim Anniversary + Fallout 4 GOTY a 29,69€ - Sconto del 67%

a 29,69€ - Sconto del 67% Sonic X Shadow Generations a 37,49€ - Sconto del 25%

a 37,49€ - Sconto del 25% Star Wars Outlaws a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Stellar Blade a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Street Fighter 6 a 29,39€ - Sconto del 58%

a 29,39€ - Sconto del 58% The Last of Us Parte II Remastered a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 55,99€ - Sconto del 20%

Segnaliamo che sono disponibili oltre 1500 giochi e DLC in offerta, motivo per il quale abbiamo dovuto escludere tanti altri titoli che potrebbero interessarvi.

Oggi più che mai vi raccomandiamo di consultare l'elenco completo di sconti per il Black Friday, che trovate al seguente indirizzo ufficiale.

Avrete tempo fino al 3 dicembre per sfruttare queste occasioni: segnate questa data sul vostro calendario e cercate di non lasciarvi sfuggire gli affari che vi interessano maggiormente.