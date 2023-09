PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è dedicata a chi ama le sfide

PlayStation Store ha ufficialmente svelato la sua nuova offerta della settimana, la promozioni che permette agli utenti di risparmiare cifre importanti su un titolo appositamente selezionato dal negozio digitale di casa Sony.

La scorsa settimana avevamo visto diverse promozioni decisamente interessanti, tra le quali era emersa proprio l'offerta settimanale dedicata a Final Fantasy XVI, ancora attiva per poche ore: questa volta invece è arrivata l'ora di mettervi alla prova con un picchiaduro dinamico che spingerà al limite le vostre abilità.

Advertisement

Stiamo naturalmente parlando di Sifu, la rivelazione dello scorso anno sviluppata da Sloclap e che da oggi potrà essere vostro con uno sconto del 50% (se preferite le edizioni fisiche, potete trovarlo anche su Amazon).

Questo significa che potete acquistare l'edizione standard a soli 19,99€, mentre l'edizione Digital Deluxe vi costerà solo 5 euro in più, dato che è attualmente disponibile a 24,99€.

Ricordiamo che l'edizione Deluxe vi darà accesso anche a colonna sonora e artbook in formato digitale, ma include anche costumi esclusivi e il Photo Mode Cinematic Pack, con cui avere accesso a nuove pose e filtri esclusivi.

In Sifu dovrete affrontare combattimenti spettacolari ma in cui morire sarà estremamente semplice: fortunatamente, siete in possesso di un amuleto che sarà in grado di farvi resuscitare, ma vi costringerà anche ad invecchiare per ogni volta che tornerete in vita.

Una sfida dunque molto impegnativa, dato che dovrete cercare di affrontare il tutto in una "sola vita", nel vero senso del termine: potete trovare tutti i dettagli direttamente su PlayStation Store dalle vostre console o, più comodamente, via browser al seguente indirizzo.

Segnaliamo che avete tempo fino a giovedì 14 settembre alle ore 00.59 per approfittare di questa occasione: con molta probabilità, dal prossimo mercoledì dovrebbe invece essere svelata una nuova promozione settimanale.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che continuano a essere disponibili diverse offerte molto interessanti: i Doppi Sconti per gli utenti PS Plus e le occasioni sulle migliori perle indie.