PlayStation Store, nuovi Sconti Estivi fino all'85%: ecco i migliori

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato l'inizio degli Sconti Estivi su PlayStation Store: un'imperdibile occasione per risparmiare su tantissimi giochi amati dai fan su PS5 e PS4, in alcuni casi disponibili perfino a meno di 20 euro l'uno.

Da questo momento, Sony ha deciso di rinnovare questa intrigante selezione di offerte: anche se i precedenti titoli tra poche ore non saranno più disponibili per l'acquisto, i fan potranno approfittare di tanti nuovi giochi in offerta, con sconti che possono arrivare anche fino all'85%.

La selezione include anche alcune delle più amate esclusive di casa PlayStation, tra le quali segnaliamo la più importante dello scorso anno, arrivata a essere candidata a diversi premi GOTY: parliamo naturalmente di God of War Ragnarok, oggi disponibile con il 25% di sconto nella sua edizione cross-gen. In alternativa, se siete interessati solo alla versione PS4, potrete acquistarlo con una riduzione del 29%.

Ma anche le produzioni di terze parti sono particolarmente interessanti: un esempio è l'edizione Cassaforte di Call of Duty Modern Warfare 2, la versione definitiva dello sparatutto che ha conquistato tutti e che oggi potrete recuperare con il 30% di sconto.

Le offerte sono davvero numerose: per aiutarvi nella scelta, abbiamo dunque pensato di selezionare per voi i migliori giochi in sconto su PlayStation Store.

Sconti Estivi: migliori giochi in offerta su PlayStation Store

A Plague Tale: Requiem a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Call of Duty: Modern Warfare II Cassaforte a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30%

a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30% Crash Team Rumble a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25%

a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25% Dead Space Digital Deluxe a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30%

a 62,99€ (anziché 89,99€) - Sconto del 30% Demon's Souls a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% FIFA 23 per PS5 a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75% Final Fantasy VII Remake Intergrade a 45,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 43%

a 45,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 43% Ghost of Tsushima: Director's Cut a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% God of War Ragnarok a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Gran Turismo 7 a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 67,99€ (anziché 84,99€) - Sconto del 20%

a 67,99€ (anziché 84,99€) - Sconto del 20% Marvel's Avengers a 7,49€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'85%

a 7,49€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'85% Marvel's Spider-Man: GOTY a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% One Piece Odyssey a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 74,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 25%

a 74,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 25% Uncharted 4 + L'eredità perduta a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

Tutte le nuove offerte termineranno giovedì 17 agosto alle ore 00.59: se volete scoprire la lista completa, potete consultarla direttamente al seguente indirizzo.

Tra i giochi che vi abbiamo segnalato in sconto c'è anche l'edizione Deluxe di Star Wars Jedi Survivor: curiosamente, proprio nelle scorse ore EA ha confermato lo sviluppo di un porting su PS4.