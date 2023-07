Sconti Estivi su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro

Questa settimana sono stati inaugurati ufficialmente gli Sconti Estivi di PlayStation Store: la nuova iniziativa del negozio digitale di casa Sony vi permetterà di risparmiare cifre importanti su moltissimi videogiochi PS5 e PS4, includendo non solo produzione di terze parti ma anche esclusive console.

Nelle scorse giornate avevamo riepilogato per voi i migliori titoli acquistabili grazie a queste promozioni, ma per questo fine settimana abbiamo deciso di aiutarvi ulteriormente nella vostra scelta, selezionando per voi i migliori giochi da non farvi scappare a meno di 20 euro (trovate gift card dedicate su Amazon).

Alcuni esempi che vogliamo segnalarvi sono indubbiamente The Last of Us Parte II e Red Dead Redemption 2, entrambi tra i giochi più apprezzati di sempre da pubblico e critica su PS4 — naturalmente giocabili anche su PS5 — e che potranno essere vostri con una spesa di poco inferiore a 20 euro l'uno.

Al prezzo di 19,99€ potete anche recuperare l'edizione PS5 di Grand Theft Auto V e Resident Evil Village in edizione cross-gen: gli Sconti Estivi presentano dunque numerose occasioni da non lasciarvi sfuggire, per recuperare capolavori videoludici a prezzi imperdibili.

Questi erano naturalmente solo alcuni esempi, ma di seguito troverete una nostra selezione con i migliori giochi disponibili a meno di 20 euro su PlayStation Store:

Sconti Estivi: i migliori giochi sotto i 20 euro su PS Store

Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dragon Ball Z Kakarot a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% It Takes Two a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Mass Effect Legendary Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% The Last of Us Parte II a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

La lista di giochi acquistabili a meno di 20 euro è comunque molto più longeva: questa è soltanto una piccola anteprima, ma vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Nelle scorse ore sono stati svelati anche i giochi più scaricati su PlayStation Store durante lo scorso mese: curiosamente, non è stato Final Fantasy XVI il titolo più venduto. Nonostante questo mancato primato, Square Enix si è comunque detta più che soddisfatta dei risultati raggiunti.