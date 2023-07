PlayStation Store, al via gli Sconti Estivi fino all'80%: ecco i migliori

Come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana, PlayStation Store ha ufficialmente dato il via agli attesissimi Sconti Estivi: sul negozio digitale di casa Sony troverete molteplici giochi imperdibili in offerta, per festeggiare al meglio la stagione più calda dell'anno.

Le promozioni di PS Store sono già partite e vi permetteranno di risparmiare fino all'80% sui migliori titoli PS5 e PS4: come sempre facciamo in queste occasioni, cercheremo di aiutarvi segnalandovi le offerte da non lasciarvi scappare.

E non possiamo che iniziare suggerendovi di tenere d'occhio Elden Ring, il soulslike open world che ha conquistato il 2022 videoludico: oggi l'amatissima produzione di FromSoftware potrà essere vostra con uno sconto del 30% (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon).

Gli Sconti Estivi sono anche un'ottima occasione per recuperare la saga di The Last of Us: potete infatti acquistare il remake PS5 Part I con il 25% di sconto, mentre Part II può essere vostro al 50% in meno.

Queste erano naturalmente solo alcune anticipazioni: di seguito troverete una nostra selezione con i migliori Sconti Estivi di PlayStation Store. Potete comunque consultare tutte le offerte dirigendovi al seguente indirizzo, così da non perdervi neppure un'occasione.

Sconti Estivi: migliori giochi in offerta su PlayStation Store

Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-gen a 39,99€ (anziché 79,98€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,98€) - Sconto del 50% Cyberpunk 2077 a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50% Dead Island 2 a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% Dead Space a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30%

a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30% Elden Ring a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30% F1 23 Champions Edition a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% FIFA 23 Ultimate Edition a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Hogwarts Legacy PS5 a 59,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 20%

a 59,99€ (anziché 74,99€) - Sconto del 20% Horizon: Forbidden West a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43%

a 39,89€ (anziché 69,99€) - Sconto del 43% Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Mortal Kombat 11 a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80% Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Resident Evil Village a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Sonic Frontiers a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Stray a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25%

a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25% The Last of Us Parte I a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25%

a 59,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 25% The Last of Us Parte II a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

Come di consueto, avrete circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni: tutte le offerte estive termineranno infatti giovedì 3 agosto alle ore 00:59.

Vi ricordiamo anche che queste sono le ultime ore a vostra disposizione per approfittare degli Sconti Essenziali: per aiutarvi ulteriormente nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro.