PlayStation Store, nuovi sconti di metà anno fino al 90%: ecco i migliori

Con l'imminente inizio dell'estate, PlayStation Store ha ufficialmente deciso di dare il via a una nuova serie di promozioni molto interessanti: da questo momento potete infatti approfittare delle generose offerte di metà anno.

Grazie a questi nuovi sconti, potete acquistare alcuni dei migliori giochi disponibili su PS5 e PS4 con riduzioni di prezzo addirittura fino al 90%, con tanti titoli di terze parti ma anche diverse produzioni esclusive per console PlayStation.

Potrete approfittare dunque di diverse occasioni senza alleggerire eccessivamente il vostro portafogli virtuale (trovate tante gift card dedicate su Amazon): per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo selezionato per voi i migliori giochi da non lasciarvi scappare su PlayStation Store.

Offerte di metà anno: migliori sconti su PS Store

Assassin's Creed Mirage a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50%

a 24,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 50% Batman: Return to Arkham a 5,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'88%

a 5,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'88% Bloodborne a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Crash Bandicoot: Bundle Quadrilogia a 24,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 75%

a 24,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 75% Demon's Souls a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67%

a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67% EA Sports FC 24 Ultimate a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% Final Fantasy XVI a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% God of War a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Granblue Fantasy: Relink a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Grand Theft Auto V PS5+PS4 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Hades a 12,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 50%

a 12,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 50% Horizon Forbidden West PS5 a 39,59€ (anziché 59,99€) - Sconto del 34%

a 39,59€ (anziché 59,99€) - Sconto del 34% Kena: Bridge of Spirits a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Kingdom Come: Deliverance a 2,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 90%

a 2,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 90% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85%

a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85% Like a Dragon: Infinite Wealth a 45,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 35%

a 45,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 35% Lords of the Fallen Deluxe a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Modern Warfare III Edizione Cassaforte a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30%

a 76,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 30% Red Dead Redemption 2: Ultimate a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70% RoboCop Rogue City: Alex Murphy Edition a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Sea of Thieves Deluxe a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30% Shadow of the Colossus a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Stray a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40%

a 17,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 40% The Callisto Protocol PS5 a 20,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 70%

a 20,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 70% The Witcher 3: Wild Hunt a 7,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 75% Tomb Raider I-III Remastered a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25%

a 22,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 25% Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-gen a 21,99€ (anziché 54,99€) - Sconto del 60%

Chiaramente questa è solo una selezione parziale: segnaliamo infatti che le offerte di metà anno sono disponibili su oltre 2400 giochi in catalogo.

Potete consultare l'elenco completo sulle vostre console o, più comodamente, al seguente indirizzo ufficiale.

Le nuove promozioni di PlayStation Store dureranno come di consueto solo 2 settimane: significa che avrete tempo fino a giovedì 4 luglio per acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti.

Ricordiamo inoltre che queste sono le ultime ore a vostra disposizione per approfittare di numerosi sconti dedicati alla Summer Game Fest 2024.

Ma non solo: se siete iscritti a PlayStation Plus, potete approfittare di alcuni sconti esclusivi su tantissimi giochi.