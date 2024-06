PlayStation Store, nuovi sconti fino al 90% per la Summer Game Fest: ecco i migliori

In vista dell'imminente Summer Game Fest, lo show estivo organizzato e condotto da Geoff Keighley che si svolgerà nella mezzanotte di questo 8 giugno, PlayStation Store ha deciso di celebrare l'iniziativa con una nuova linea di promozioni imperdibili su alcuni dei migliori giochi in catalogo.

Da questo momento potete infatti approfittare di sconti fino al 90% su alcuni dei videogiochi più amati su PS5 e PS4: un'ottima occasione per scoprire grandi e piccole perle, senza dover alleggerire eccessivamente il vostro portafogli (trovate gift card dedicate su Amazon).

Di seguito troverete una nostra selezione con i migliori giochi in offerta su PlayStation Store per la promozione dedicata alla Summer Game Fest, appositamente selezionati dalla nostra redazione:

PlayStation Store: migliori offerte per la Summer Game Fest

Assassin's Creed Valhalla Complete a 34,99€ (anziché 139,99€) - Sconto del 75%

a 34,99€ (anziché 139,99€) - Sconto del 75% Borderlands 3: Next Level a 11,24€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'85%

a 11,24€ (anziché 74,99€) - Sconto dell'85% Cult of the Lamb a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40%

a 14,99€ (anziché 24,99€) - Sconto del 40% Death Stranding Director's Cut: Digital Deluxe a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Detroit: Become Human Digital Deluxe a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a 37,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 25%

a 37,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 25% Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Forspoken Digital Deluxe a 41,99€ (anziché 104,99€) - Sconto del 60%

a 41,99€ (anziché 104,99€) - Sconto del 60% Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% High On Life a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25% Kingdom Hearts All-In-One a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% LEGO City Undercover a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90%

a 5,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 90% Like a Dragon Gaiden a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Metro Exodus Gold Edition a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85%

a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85% Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe a 24,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 65%

a 24,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 65% Mortal Kombat 1 Premium a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60% One Piece: Pirate Warriors 4 a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'80% Persona 5 Royal a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50%

a 29,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 50% Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45% Resident Evil 4 a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25% Resident Evil Village Gold a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Sackboy: Una Grande Avventura a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58% Sea of Thieves a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25%

a 29,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 25% Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% STALKER: Legends of the Zone Trilogy a 27,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 30%

a 27,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 30% Street Fighter 6 a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58% Tekken 7: Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84% The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me a 14,79€ (anziché 39,99€) - Sconto del 63%

a 14,79€ (anziché 39,99€) - Sconto del 63% The Walking Dead: The Telltale Definitive Series a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

Dato che sono presenti addirittura più di 2000 giochi in sconto, per ovvi motivi abbiamo dovuto fare una selezione parziale di tutti i titoli in offerta: vi consigliamo dunque caldamente di controllare la lista completa al seguente indirizzo.

Come di consueto, tutte le offerte di PlayStation Store dedicate alla Summer Game Fest saranno disponibili per circa due settimane: significa che avrete tempo fino a giovedì 20 giugno per approfittarne.

Restando in tema di offerte su PS Store, cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora una settimana di tempo per approfittare dei generosi sconti dedicati ai Days of Play.