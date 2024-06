PlayStation Store, nuovi sconti fino al 90% per gli utenti PS Plus: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena svelato una nuova interessante line-up di sconti esclusivi, riservati soltanto a tutti gli utenti che sono iscritti al servizio in abbonamento PS Plus.

Non è necessario essere iscritti a uno dei piani di abbonamento più elevati: basterà una semplice iscrizione a PlayStation Plus Essential (trovate una gift card dedicata su Amazon) per poter accedere a tante nuove promozioni, con sconti che in alcuni casi arrivano fino al 90%.

Ovviamente, se non siete iscritti al servizio in abbonamento di casa PlayStation, purtroppo non potrete accedere a queste nuove offerte: di seguito troverete alcuni dei migliori nuovi giochi in offerta, con sconti già disponibili da questo momento.

Sconti esclusivi PS Plus: migliori giochi in offerta

A Plague Tale: Innocence a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% A Way Out a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80%

a 5,99€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'80% Banishers: Ghosts of New Eden a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20% BioShock Infinite: The Complete Edition a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 60% Blazblue Cross Tag Battle Special a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75%

a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75% Control a 7,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 75% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Deluxe a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Darksiders: Fury's Collection a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80%

a 7,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'80% Dead Island 2 Deluxe a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50%

a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50% Dirt 5 a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Don't Starve Together a 4,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 70%

a 4,49€ (anziché 14,99€) - Sconto del 70% Dying Light 2 Stay Human Ultimate a 65,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 34%

a 65,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 34% Guilty Gear a 0,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 90%

a 0,99€ (anziché 9,99€) - Sconto del 90% Injustice 2: Legendary Edition a 5,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 90%

a 5,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 90% Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition a 12,99€ (anziché 64,99€) - Sconto dell'80%

a 12,99€ (anziché 64,99€) - Sconto dell'80% Mafia II: Definitive Edition a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% Martha is Dead Digital Deluxe a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Marvel's Midnight Suns Digital+ a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75%

a 19,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 75% Mortal Shell: Enhanced Edition a 4,49€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'85%

a 4,49€ (anziché 29,99€) - Sconto dell'85% Oddworld: Soulstorm Enhanced a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Overcooked 1 + 2 a 8,74€ (anziché 34,99€) - Sconto del 75%

a 8,74€ (anziché 34,99€) - Sconto del 75% Red Dead Redemption 1 + 2 a 54,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 45%

a 54,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 45% Sid Meier's Civilization VI Platinum a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75%

a 12,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 75% Sniper Elite V2 Remastered a 3,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 90%

a 3,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 90% SteinsGate 0 a 6,24€ (anziché 24,99€) - Sconto del 75%

a 6,24€ (anziché 24,99€) - Sconto del 75% Suicide Squad Digital Deluxe a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% The Walking Dead: The Complete First Season a 2,99€ (anziché 14,99€) - Sconto dell'80%

a 2,99€ (anziché 14,99€) - Sconto dell'80% TMNT: The Cowabunga Collection a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition a 31,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 55%

a 31,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 55% WWE 2K24 Deluxe a 74,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 25%

La lista completa include inoltre numerosi DLC, espansioni e tanti altri giochi da scoprire in offerta: vi consigliamo di consultarla integralmente al seguente indirizzo. Avrete tempo fino al 27 giugno per approfittare di queste occasioni.

Se non siete iscritti a PS Plus, o se semplicemente volete consultare ulteriori offerte, vi ricordiamo che sono ancora disponibili tantissimi sconti dedicati alla Summer Game Fest.

Inoltre, cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra pochissime ore non saranno più disponibili le offerte per i Days of Play: vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile.