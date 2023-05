PlayStation Store, nuovi sconti del weekend fino all'87%: ecco i migliori

PlayStation Store ha svelato a sorpresa tante nuove imperdibili offerte valide solo per il fine settimana: un'ottima opportunità aggiuntiva per divertirsi nel weekend con tanti nuovi titoli su PS5 e PS4.

Questa volta il negozio digitale ha infatti deciso di proporre alcuni dei videogiochi più apprezzati dagli utenti con offerte fino all'87%, valide per tutti i giocatori e senza alcuna necessità di acquistare servizi in abbonamento.

Advertisement

Un esempio che vogliamo proporvi è sicuramente legato ai migliori open world di Rockstar Games: potete recuperare l'edizione PS5 di GTA V con un 50% di sconto (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon) mentre Red Dead Redemption 2 è disponibile con una riduzione di prezzo del 67%.

Restando in tema di open world, non possiamo non segnalarvi anche la generosa offerta dedicata ad Assassin's Creed Valhalla: oggi l'edizione Deluxe può infatti essere vostra con il 75% di sconto.

L'offerta più generosa è però dedicata a una bellissima produzione per i fan de Il Signore degli Anelli: l'edizione GOTY di L'Ombra di Mordor può infatti essere vostra a meno di 8 euro, grazie allo sconto dell'87%.

Questi naturalmente sono solo alcuni esempi delle tante offerte disponibili: di seguito, troverete una nostra personale selezione con i migliori sconti del weekend su PlayStation Store. Se volete consultarli tutti nel dettaglio, potete dirigervi al seguente indirizzo.

Assassin's Creed Valhalla Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75%

a 22,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 75% Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Dying Light 2 Stay Human a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V (PS5) a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% L'Ombra della Guerra Definitive Edition a 10,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 78%

a 10,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 78% L'Ombra di Mordor Edizione GOTY a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87%

a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87% Marvel's Midnight Suns Legendary Edition a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50%

a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Watch Dogs: Legion Deluxe Edition a 11,99€ (anziché 79,99€) - Sconto dell'85%

Tutti gli sconti del fine settimana termineranno ufficialmente martedì 16 maggio alle ore 00.59: avete dunque solo pochi giorni per approfittare di queste occasioni.

E se siete alla ricerca di altre offerte imperdibili, vi ricordiamo che su PlayStation Store è disponibile anche la nuova promozione "Grandi Giochi, Grandi Affari" con numerosi sconti.

Ricordiamo anche che dalla prossima settimana sarà disponibile il nuovo aggiornamento del catalogo giochi su PS Plus Extra e Premium: un update piuttosto confuso, dato che è cambiato per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

Ad ogni modo, gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium potranno ingannare l'attesa con un nuovo gioco gratis in prova, dedicato a una nuova release "definitiva" molto recente.