PlayStation Plus, la lineup di giochi gratis è cambiata di nuovo

Sony ha da poco annunciato i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, ma uno di questi era misteriosamente scomparso.

La rimozione di uno dei giochi gratis precedentemente annunciati per PS Plus Extra (trovate gift card dedicate su Amazon) aveva sicuramente lasciato perplessi i fan.

Del resto, la notizia aveva perplesso anche noi, sebbene a quanto pare ci sono novità al riguardo.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, Story of Seasons: Friends of Mineral Town è tornato all'interno della lista di giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra.

C'è poco da festeggiare, però, visto che al suo posto ne sarebbe scomparso un altro.

Soundfall è stato infatti rimosso, almeno per quanto riguarda la sezione americana ed europea del catalogo. Il gioco sarà infatti disponibile solo in Giappone e nelle regioni asiatiche.

Insomma, a quanto pare Sony continua ad avere una gestione piuttosto confusa dei giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra, visto che la lista dei titoli previsti a maggio non sembra trovare pace.

Non ci aiuta neanche la totale assenza di aggiornamenti ufficiali da parte di Sony, dato che il post è stato modificato senza fare alcuna menzione di questa rimozione improvvisa.

Insomma, a meno che non arrivino ulteriori cambi nelle prossime ore, gli utenti iscritti a Premium dovrebbero poter scaricare 22 giochi gratuiti e non più 23: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessimo notare altre modifiche.

A rigor di cronaca, ricordiamo che non è la prima volta che Sony annuncia erroneamente giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium: già all'inizio dell'anno era accaduto un caso simile con Sayonara Wild Hearts e una versione PS5 di Just Cause 4.

Ma non solo: visto che ci siamo cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis mensili di PS Plus Essential, qualora non lo aveste già fatto.

Nelle scorse giornate è stata invece ufficialmente rimossa la PS Plus Collection, che offriva agli utenti PS5 ben 19 giochi gratis particolarmente importanti (se li avevate già riscattati, potrete ancora continuare a giocarci).