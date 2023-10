PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è un big sportivo

Gli amanti del basket e dell'NBA possono approfittare da questo momento di una nuova offerta settimanale molto interessante, grazie all'ultima promozione appena resa disponibile su PlayStation Store.

Dopo averci già proposto molte interessanti offerte di Halloween, basate principalmente su giochi horror o con atmosfere "da paura", il negozio digitale per le console PlayStation ha pensato anche agli amanti dello sport, proponendo l'ultima simulazione del campionato di basket più importante al mondo.

Advertisement

Ovviamente, stiamo parlando di NBA 2K24, l'ultima fatica di Visual Concepts che presenta una grande varietà di contenuti, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

La nuova offerta settimanale vi permetterà di acquistare in sconto l'Edizione Kobe Bryant, che altro non è se non il nome scelto per l'edizione standard del titolo (la trovate anche su Amazon, se preferite la copia fisica): potete scegliere se acquistare la versione PS5 o quella PS4, in base alla console che possedete.

Per quanto riguarda l'edizione PlayStation 5, NBA 2K24 è proposto a un prezzo di 53,59€ e con uno sconto del 33%: su PS4 vi costerà invece almeno 8 euro in meno, visto che potrete recuperarlo a 45,49€ con lo sconto del 35%.

Ricordiamo che l'ultimo adattamento del basket professionistico è stato rilasciato soltanto lo scorso mese, rendendo questa offerta particolarmente interessante per gli amanti di questo sport.

La promozione resterà disponibile fino al 26 ottobre alle ore 00.59, mentre già dal prossimo mercoledì potrebbe essere svelata una nuova offerta settimanale di PlayStation Store.

Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli dell'offerta, potete consultarla direttamente dalle vostre console accedendo su PlayStation Store: in alternativa, potete dirigervi anche alla versione web che trovate al seguente indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che le promozioni di PS Store non sono finite qui: avete infatti ancora qualche giorno di tempo per approfittare degli sconti d'autunno, con offerte imperdibili che arrivano anche fino al 92%.