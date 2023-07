PlayStation Store, gli Sconti Estivi stanno per prendere il via

Come ogni estate, anche quest'anno PlayStation è pronta a dare il via agli Sconti Estivi 2023.

Questi permetteranno ai fan della console di casa Sony di acquistare in sconto i migliori giochi disponibili su PS5 e PS4.

Le nuove offerte estive saranno dunque imperdibili per i più grandi fan dei giochi su console: tra pochissimi giorni potrete infatti acquistare nuovi titoli pronti a farvi compagnia durante la stagione più calda dell'anno.

Il giorno in cui prenderanno il via le offerte è il 19 luglio prossimo, come riportato via PlayStation Blog.

Infatti, tra meno di una settimana, i Summer Sale approderanno sul PlayStation Store, portando sconti su migliaia di giochi appartenenti al catalogo Sony.

Gli sconti per i giochi saranno disponibili per un periodo limitato e alcuni titoli lasceranno la promozione in anticipo, quindi assicuratevi di non perdere l'opportunità di metterci sopra le mani non appena possibile.

L'elenco completo dei giochi sarà rivelato all'inizio della vendita (lo pubblicheremo sulle pagine di SpazioGames non appena possibile, quindi restate in zona per tutti gli aggiornamenti del caso).

I Summer Sale del PlayStation Store di quest'anno prenderanno quindi il via dalle 00.00 di mercoledì 19 luglio alle 23.59 di mercoledì 16 agosto, secondo l'orario locale.

Ricordiamo che alcuni giochi verranno rimossi dalla promozione il 2 agosto (anche in questo caso non sono ancora stati resi noti i titoli che abbandoneranno i Saldi Estivi).

Restando in tema, Sony ha da poco svelato 15 videogiochi gratis al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2023, con dei nomi molto illustri.

Ma non solo: il nuovo controller di PS5 dedicato all'accessibilità ha una data di uscita, e il Controller Access sarà preordinabile tra pochissimo.

