PS5 controller Access, Sony svela prezzo e data di uscita

PS5 aveva già annunciato Controller Access, pad pensato intorno al tema dell'accessibilità, e ora è stata resa nota la data di uscita: il controller sarà disponibile a partire dal 6 dicembre.

Precedentemente svelato con il nome in codice "Project Leonardo", l'obiettivo di questo dispositivo è quello di rendere tutti i videogiochi più inclusivi, permettendo così anche ai giocatori con specifiche disabilità di poter utilizzare senza problemi l'intero catalogo di PS5 (trovate la console next-gen in sconto su Amazon).

L'hardware era stato annunciato molto tempo fa, con le prime informazioni riguardo le sue particolari funzionalità.

Quelle legate all'accessibilità, un team su cui Sony sta puntando molto anche all'interno dei videogiochi con delle feature sempre più presenti.

Ora, tramite il PlayStation Blog, la casa nipponica svela tutte le ultime informazioni riguardo il controller Access, tra cui la già citata data di uscita e il prezzo.

Il controller è stato frutto di un percorso di cinque anni, rivela Sony, che è stato intrapreso con «organizzazioni ed esperti in materia di accessibilità per creare un kit del controller versatile che consente ai giocatori con disabilità di giocare più comodamente e più a lungo, offrendo a un maggior numero di giocatori la possibilità di condividere il piacere di giocare.»

Il controller Access di PS5 sarà disponibile in tutto il mondo il 6 dicembre, con il lancio dei pre-ordini previsto il 21 luglio, al prezzo di vendita consigliato di €89,99.

A partire dal 21 luglio, alle 10:00 ora locale, i giocatori residenti in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti potranno effettuare il pre-ordine del controller Access direttamente da PlayStation tramite direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati.

L'hardware consente di personalizzare il layout con diversi cappucci levette e tasti in molte forme e design, utilizzarlo a 360° in qualsiasi orientamento e collegare accessori per l’accessibilità di terze parti tramite le quattro porte di espansione standard del settore da 3,5 mm.

È possibile configurare diverse impostazioni per il controller Access sulla console PS5 così da soddisfare ogni tipo di esigenza. Sarà possibile mappare i tasti per creare fino a 30 profili di controllo, regolare le impostazioni delle levette, attivare/disattivare i comandi o disattivare completamente i tasti per interrompere la pressione accidentale.

A costo di ribadire l'ovvio, vi ricordiamo che il dispositivo è stato disegnato per funzionare solo su PS5.