PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i nuovi 15 giochi del catalogo giochi gratis

Sono stati annunciati i 15 nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium offerti per il mese di luglio, all'interno del catalogo giochi gratis disponibile per gli abbonati.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Lo scorso mese Sony aveva rinnovato il catalogo giochi gratis per un occasione speciale, ovvero l'anniversario del rinnovo di PlayStation Plus, e luglio non sarà da meno.

Il catalogo sarà infatti aggiornato a partire dal 18 luglio con i seguenti titoli svelati dal PlayStation Blog:

World War Z

It Takes Two

Sniper Elite 5

SnowRunner

The Ascent

Undertale

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Melty Blood: Type Lumina

Dysmantle

Circus Electrique

Dynasty Warriors 9

Samurai Warriors 5

MY LITTLE PONY: A Maretime Bay Adventure

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Monster Jam Steel Titans

Come sempre c'è una lista di giochi molto varia, tra piccole gemme e grandi classici, compresi tripla A molto importanti.

E a luglio ci sarà anche un bel regalo per i nostalgici, con un tempismo perfetto per quella che sarà una delle nuove serie TV videoludiche dell'estate.

Tra i giochi classici inseriti nel catalogo giochi gratis ci saranno infatti anche Gravity Crash Portable, ma soprattutto Twisted Metal e Twisted Metal 2.

Tra qualche settimana arriverà infatti la serie dedicata al classico videogioco dell'era PlayStation, che si è rivelato sempre più folle anche nell'ultimo trailer pubblicato.

Parlando di regali, anche i fan di Genshin Impact potranno gioire grazie a PlayStation Plus che farà un regalo ai fan del gacha open world.

Per recuperare tutti i giochi gratis di ogni lista, tenete sotto mano la nostra guida ai cataloghi dei giochi gratis di ogni tier di abbonamento.