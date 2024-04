Sea of Thieves prepara l'arrivo su PS5 tra cross-play e beta

Sea of Thieves si prepara ad esplorare i mari di PS5 per la prima volta dopo tanto tempo e Rare ha spiegato ai giocatori come potranno accedere ai mari di ladri.

Dopo aver sbancato anche grazie a Xbox Game Pass (con bonus che trovate su Amazon), il titolo di avventure piratesche si prepara al grande salto su piattaforme esterne.

Sea of Thieves è per altro una delle esclusive che Microsoft ha deciso di rendere multipiattaforma, con l'obiettivo di espandere il suo pubblico e dare nuova linfa vitale ai suddetti titoli.

Come riporta Gamingbolt, infatti, Sea of Thieves supporterà il cross-play tra varie piattaforme ma ci sarà comunque la possibilità di giocare unicamente tra utenti della stessa piattaforma.

Per giocare sarà necessario avere un account Microsoft, ma i giocatori esistenti possono trasferire e condividere i progressi su tutte le piattaforme.

I giocatori PS5 avranno bisogno di PlayStation Plus per il multiplayer online, ma non sarà necessario quando si gioca da soli nella modalità Safer Seas. Rare sottolinea che la modalità non è offline e, sebbene sia supportata la modalità cooperativa, non avere PS Plus significa che non sarà possibile invitare amici o unirsi ad altri giocatori.

Infine, sebbene sia supportato il gioco multipiattaforma, ci sono server esclusivi per PlayStation. Si potrà anche decidere di giocare solo con altri utenti dotati di controller per altro, il che significa giocare insieme ai giocatori Xbox.

Sea of Thieves verrà lanciato il 30 aprile per PS5, ma chi ha acquistato la Premium Edition potrà iniziare a giocare il 25 aprile. Rare ha anche confermato che la closed beta inizierà il 12 aprile e terminerà il 15 aprile, con l'accesso garantito per i possessori della Premium e Deluxe Edition.

Il futuro di Xbox comincia quindi ad entrare nella sua nuova fase, con le esclusive che saranno sempre più un concetto del passato. Inoltre, potrebbero non essere finite le sorprese per il 2024 di PS5, in termini di giochi in esclusiva stavolta.