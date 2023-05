PlayStation Showcase 2023, vari team sarebbero pronti a mostrare i loro giochi

Xbox ha da poco annunciato ufficialmente la data dell'Xbox Games Showcase di quest'anno, ma a quanto pare PlayStation non se ne starà con le mani in mano.

L’evento dedicato a tutte le novità della sempre meno introvabile PS5 (visto che su Amazon è avvistabile ormai con regolarità), sarà il centro di tutto quello che ci attende nel mondo PlayStation.

Advertisement

Dopo i numerosi State of Play di questi mesi, come l'ultimo in cui abbiamo visto Suicide Squad come gioco principale, è ora di pensare all'evento per eccellenza.

Dopo le prime indiscrezioni, infatti, arrivano ora nuove conferme ufficiose circa il prossimo PlayStation Showcase.

Come riportato anche da Wccftech, secondo il noto insider del settore Shinobi, sulla scia di un nuovo showcase PlayStation ci sarebbero molti team di sviluppo pronti a mostrare i loro prossimi giochi.

Il mese scorso Jeff Grubb ha reso noto che Sony starebbe pianificando la messa in onda di un nuovo showcase prima del Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley.

Poiché l'evento si terrà il mese prossimo, l'8 giugno, il presunto showcase di casa Sony dovrebbe svolgersi questo mese, o forse nella prima settimana di giugno.

Più recentemente, Grubb ha anche affermato di essere sicuro che lo showcase di Sony si terrà questo mese.

A distanza di qualche settimana, Shinobi è intervenuto nuovamente sul forum di ResetEra nel thread dedicato ai PlayStation Studios e ha dichiarato che, pur non conoscendo esattamente i piani di Sony per uno showcase, sa che a questo punto ci sono molti studi pronti a mostrare i loro nuovi titoli.

«Per essere chiari, non so quali siano i piani esatti di Sony per quanto riguarda uno showcase, o lo State of Play e tutto il resto», ha scritto l'insider. «Ma so che un buon numero di team è a un punto in cui le cose sono certamente pronte per essere mostrate. È emozionante».

Naturalmente, per ora si tratta solo di indiscrezioni, poiché Sony non ha ancora annunciato ufficialmente un nuovo PlayStation Showcase.

Vero anche che di recente ci saremmo dovuti aspettare un evento, più precisamente lo scorso ottobre, che a quanto pare è stato cancellato per una motivazione ben precisa.

Nel mentre, sappiamo già tutto sul prossimo Xbox Games Showcase ufficiale: ecco infatti data e orario.