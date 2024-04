Con Ghost of Tsushima ci sarà una prima volta per PlayStation su PC

L'arrivo delle grandi storie PlayStation su PC è stato già un punto di non ritorno non indifferente per Sony, e ora con Ghost of Tsushima ci sarà un passetto ulteriore verso lo sdoganamento delle esclusive.

L'avventura nipponica di PlayStation (la trovate anche su Amazon) porterà su PC infatti gli iconici Trofei delle piattaforme da gaming di Sony.

Un elemento a dir poco centrale nell'offerta videoludica attuale, che diventa spesso il fulcro di tante discussioni tra giocatori, e che con il titolo di Sucker Punch saranno collezionabili anche su Steam.

Come riporta PCGamesN, infatti, Nixxes Software (software house che si occuperà del porting) ha spiegato le funzionalità aggiuntive di PlayStation che saranno inserite quando Ghost of Tsushima farà il proprio debutto su PC a maggio.

Oltre al supporto cross-play, Ghost of Tsushima su PC includerà anche un nuovo overlay PlayStation che consentirà di accedere con un account Sony per vedere il proprio profilo PlayStation e l'elenco degli amici, oltre alla possibilità di guadagnare trofei giocando su PC.

Il cross-play serve per la modalità multigiocatore Legends, con cui i giocatori su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 possono giocare insieme e utilizzare la chat vocale in-game per comunicare.

Purtroppo c'è una brutta notizia per i cacciatori di Trofei più accaniti. Se accederete alla versione per PC di Ghost of Tsushima Director's Cut utilizzando lo stesso account della versione per PlayStation 5, i trofei verranno condivisi su entrambi, quindi non raddoppieranno.

In ogni caso, se già Ghost of Tsushima ha sbancato nel momento in cui è comparso in preordine su Steam diventando già un best seller, questa notizia potrebbe dare una ulteriore spinta alle vendite.

Se state aspettando il titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata ai requisiti PC per capire se dovete aggiornare il vostro hardware oppure no: ecco qui tutti i dettagli del caso.