[SONDAGGIO] Vorreste una nuova PlayStation portatile?

Da quando PlayStation Vita è prematuramente stata abbattuta, Sony aveva portato avanti un'idea abbastanza chiara: ritenere che le console portatili non avessero futuro, poiché chi vuole giocare on-the-go può farlo su smartphone o tablet.

Il mercato, però, ha detto tutt'altro: dopo che Vita era stata declassata a secondo schermo di PS4, sulla scia del GamePad di WiiU, Nintendo ha avuto un successo planetario straordinario con Nintendo Switch. E Valve ha lanciato Steam Deck, un PC handheld che ha dato una linfa vitale convintissima alle piattaforme portatili, al punto che la lista dei produttori che provano a imitarla è lunghissima.

In questo, e con un videogioco sempre più immateriale e pervasivo, anche Phil Spencer non ha mai nascosto l'interesse per una possibile Xbox portatile, magari dedicata a godersi Game Pass.

Così, ecco che anche Sony si riaffaccia nel settore: lo fa prima di tutto con PlayStation Portal, il secondo schermo per il mirroring di PS5 che poi viene sbloccato per far giocare in cloud con PS Plus Premium. E, secondo Bloomberg, in futuro lo farà con una nuova portatile on lavorazione, che farebbe girare nativamente i giochi di PS5.

Sembra evidente che le previsioni dei tempi di PS Vita siano deragliate, ma la domanda è interessante: vi piace l'idea del possibile arrivo di una nuova PlayStation Portatile? Oppure siete utenti che da Sony vogliono solo console domestiche? O, magari per voi PS Portal fa già tutto quello che vi serve, perché magari giocate solo in remoto o in cloud?

Fatecelo sapere nel nostro sondaggio!