PlayStation Portal ora funziona anche senza PS5, grazie al nuovo aggiornamento

Uno dei più grandi limiti di PlayStation Portal è sempre stato il suo essere vincolato a una console PS5: dato che non si tratta di una "vera" console portatile, l'handheld di Sony permetteva unicamente di trasmettere in streaming i contenuti di una PS5 regolarmente collegata in casa.

Ciò non ha però impedito a Portal di essere un vero successo inaspettato, spingendo Sony ad ascoltare i feedback per migliorarne le funzionalità e introdurre una delle funzionalità più richieste.

Come segnalato sul PlayStation Blog ufficiale, da oggi sarà disponibile un nuovo aggiornamento che introduce il supporto ai giochi in cloud, ma solo per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium.

La funzionalità è attualmente in fase beta e non è ancora disponibile su tutti i giochi del Catalogo, ma al lancio sarà compatibile su oltre 120 giochi, incluse esclusive come Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart.

Dato che viene sfruttato il catalogo del servizio in abbonamento, non è necessario acquistare una PS5 (che potete comunque trovare in offerta su Amazon) o alcun gioco, ma dovrete semplicemente assicurarvi di essere iscritti a PlayStation Plus Premium.

Sony avvisa inoltre che, trattandosi di una versione beta, alcune funzionalità non saranno disponibili: oltre a un catalogo limitato, non sarà possibile per esempio accedere ai giochi regolarmente acquistati su PS Store — a meno che non si utilizzi una PS5, ovviamente — o le versioni di prova dei giochi offerte sul servizio in abbonamento.

In ogni caso, si tratta sicuramente di un notevole passo avanti che potrebbe anche servire a spingere ulteriormente le vendite di PlayStation Portal.

Inoltre, dato che sarà sfruttato il cloud offerto con Premium, i salvataggi potranno sempre essere importati anche sulle console.

Considerando che dopo un anno continua a vendere come il pane, questo aggiornamento è sicuramente un'ottima notizia per chi ha creduto in questa iniziativa.

Restando in tema di aggiornamenti dal catalogo giochi, segnaliamo che dalle scorse ore sono disponibili altri 17 giochi gratis da scaricare su PS Plus Premium.