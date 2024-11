PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di novembre 2024

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis del mese di PlayStation Plus Essential, pronti da riscattare e scaricare subito sulle vostre console PS5 e PS4.

Il servizio in abbonamento per le console Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) ha deciso di proporre una line-up imperdibile per novembre 2024, che presenta addirittura un gioco gratuito direttamente al day-one.

Tutti i giochi gratuiti di PlayStation Plus sono scaricabili da adesso: di seguito troverete i link ufficiali per procedere direttamente al riscatto.

PlayStation Plus: giochi gratis di novembre 2024

Uno dei giochi più interessanti di questa collezione è sicuramente Death Note Killer Within, il gioco di deduzione sociale ispirato al celebre anime e manga disponibile fin dal day-one per gli utenti iscritti a PlayStation Plus.

Ma sottolineiamo che anche gli altri due titoli, ovvero Ghostwire Tokyo e Hot Wheels Unleashed 2, sono produzioni molto interessanti per quello che potrebbe essere uno dei mesi più sorprendenti per il servizio in abbonamento.

Come anticipavamo in precedenza, potete già scaricare da adesso tutti i vostri nuovi omaggi: basterà accedere ai link qui sopra con il vostro account iscritto a PlayStation Plus per poi fare clic sul pulsante "Aggiungi alla raccolta" per averli immediatamente a disposizione.

In alternativa, potrete procedere direttamente al riscatto e al relativo download effettuando la stessa operazione dalle vostre console, dopo aver ovviamente avuto accesso alla relativa sezione di PlayStation Plus.

Tutti i nuovi omaggi mensili resteranno disponibili fino al 2 dicembre 2024, ovvero fino al primo martedì del mese successivo.

In ogni caso, una volta riscattati potrete continuare a giocarli tutte le volte che vorrete, a patto di restare iscritti al servizio in abbonamento.

Vi terremo come sempre aggiornati non appena sapremo l'elenco di nuovi giochi gratuiti disponibili: nel frattempo, non possiamo che lasciarvi augurandovi buon divertimento!