PlayStation Plus, addio imminente a 18 titoli gratis

Brutte notizia: Sony rimuoverà 18 importanti titoli da PS Plus Extra e Premium il 18 novembre 2024.

Tra questi, Grand Theft Auto: San Andreas e Red Dead Redemption 2 (che trovate anche su Amazon), oltre a molti altri ancora.

L'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo è previsto per domani, ma la lista dei giochi in uscita dal servizio è particolarmente corposa questo mese, come riportato anche da Push Square.

Ciò solleva preoccupazioni nella community di PlayStation Plus sulla progressiva riduzione del catalogo.

Tra i titoli di spicco che lasceranno la piattaforma figurano produzioni AAA come GTA: San Andreas Definitive Edition per PS5 e PS4, Red Dead Redemption 2 per PS4 e l'intera saga di Kingdom Hearts.

Altri giochi di rilievo in uscita includono Dragon's Dogma: Dark Arisen, The Sims 4 City Living, Superliminal, Teardown e What Remains of Edith Finch. Eccoli elencati poco sotto:

GTA: San Andreas - Definitive Edition (PS5, PS4)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

The Sims 4 City Living (PS4)

Dragon's Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4)

Superliminal (PS5, PS4)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS5, PS4)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5, PS4)

Teardown (PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts 3 (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Chorus (PS5, PS4)

What Remains of Edith Finch (PS5, PS4)

Overcooked 2 (PS4)

Blasphemous (PS4)

Moving Out (PS4)

Gli abbonati sono invitati ad approfittare di questi ultimi giorni per provare o completare i titoli in uscita prima che non siano più disponibili.

In particolare, giochi come Red Dead Redemption 2 e la serie Kingdom Hearts rappresentano decine se non centinaia di ore di contenuti che presto non saranno più accessibili tramite l'abbonamento.

Gli abbonati hanno tempo fino al 18 novembre per giocare o completare questi titoli prima che vengano rimossi dal catalogo.

La community di PlayStation Plus si aspetta che Sony annunci l'arrivo di big per compensare le importanti uscite di questo mese.

L'annuncio ufficiale dei nuovi giochi, come accennato poco sopra, è previsto per domani, mentre saranno effettivamente disponibili dal 19 novembre.

Alcuni utenti hanno notato che ultimamente il numero di giochi in uscita tende a superare quello delle new entry, portando a un progressivo assottigliamento dell'offerta complessiva.

Ricordiamo che da alcuni giorni sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per novembre 2024: ecco la lista completa.