PlayStation Plus Premium vi offre gli ultimi Monster Hunter gratis in prova, da ora

PlayStation Plus Premium ha deciso di riservare altre due gradite sorprese ai suoi utenti: da questo momento è infatti possibile riuscire a provare gratuitamente Monster Hunter Stories 1 & 2, appena rilasciati questa settimana su PS4 e, ovviamente, retrocompatibili anche su PS5.

Ricordiamo che entrambi i capitoli erano inizialmente usciti in esclusiva per le console Nintendo, rispettivamente su 3DS e Switch, ma grazie alla nuova Collection (che trovate su Amazon) ora possono essere scoperti anche sulle console PlayStation.

Advertisement

Come segnalato da Push Square, la prova gratuita di PlayStation Plus Premium vi permetterà di giocare per ben 3 ore su entrambi i capitoli, per un totale dunque di 6 ore senza costi aggiuntivi, a patto naturalmente di essere iscritti al servizio in abbonamento.

Nella recensione dedicata alla raccolta, il nostro Gianluca Arena ha sottolineato che proprio il pubblico PlayStation in particolare «apprezzerà le accresciute migliorie visive, il debutto assoluto di entrambi i titoli su questi lidi e la loro natura Pokémon-like, che li rende più unici che rari all'interno della pur nutrita ludoteca delle due macchine Sony».

E grazie al piano più elevato del servizio in abbonamento, potrete provare voi stessi entrambi i Monster Hunter Stories senza dover spendere nemmeno un centesimo in più, così sarete liberi di valutare se acquistare le rispettive edizioni complete.

Questo perché ovviamente, una volta terminate le 3 ore iniziali, sarà necessario acquistare i giochi completi per poter proseguire il vostro playthrough, ma ovviamente manterrete tutti i vostri progressi svolti fino a quel momento.

Potete accedere alle vostre prove gratuite accedendo direttamente alle pagine ufficiali dei giochi su PlayStation Store, che vi allegheremo comodamente anche qui di seguito per accedervi via browser:

Restando in tema di omaggi con PlayStation Plus Premium, vi ricordiamo che dalla prossima settimana si aggiornerà ufficialmente il Catalogo Giochi con un altro capitolo di Monster Hunter.

Non appena i nuovi titoli saranno disponibili, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.