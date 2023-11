PlayStation Plus, i fan stanno rivalutando un horror: «come se Resident Evil e Silent Hill avessero un figlio»

I survival horror hanno avuto una sorta di rinascita nel 2023, con l'uscita di giochi che hanno catturato l'attenzione dei giocatori.

Basti pensare al remake di Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), davvero notevole e particolarmente apprezzato.

Advertisement

Senza contare neppure il prossimo Alone in the Dark, che non pare per niente male.

Tuttavia, uno dei migliori giochi horror più bistrattati di sempre è giocabile gratuitamente tramite un abbonamento a PlayStation Plus e i fan lo stanno riapprezzando (via GamingBible).

The Evil Within 2 è un gioco a suo modo brillante, tanto che un giocatore ha pubblicato un post su Reddit per condividere con tutti il valore del titolo.

La conversazione è iniziata Cup-of-Noodle ha scritto: «The Evil Within 2 è davvero un survival horror di nome e di fatto». Come si legge nel post, «questo gioco è come se Resident Evil 4 e la serie Silent Hill avessero un figlio».

In molti si sono anche chiesti: «Perché ho aspettato così tanto per giocarci?» Le risposte sono altrettanto entusiaste, e alcuni sottolineano che il direttore creativo di The Evil Within 2 - ossia il grande Shinji Mikami - ha anche creato Resident Evil, quindi le somiglianze sono comprensibili.

Molti giocatori sono intervenuti dicendo che il gioco è brillante, anche se molti ammettono di non essere stati convinti dal primo capitolo: «Non riuscivo ad appassionarmi al [primo], ho guardato un riassunto e ho iniziato a giocare a EW2. Ora è uno dei miei survival horror preferiti, quasi alla pari di RE4».

Il gioco è disponibile tramite PlayStation Plus e non è necessario aver giocato la prima parte per godersi il sequel, un po' come accaduto anche con il recente Alan Wake 2, recensito su queste stesse pagine.

Restando in tema horror, l'Australian Classification Board ha classificato il misterioso Silent Hill: The Short Message, descrivendo in modo molto dettagliato le sue caratteristiche.