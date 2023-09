Alone in the Dark è stato rinviato, e salta il 2023

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato che Alone in the Dark non rispetterà la data di uscita fissata a ottobre, saltando infatti il 2023.

Il gioco (che trovare già su Amazon) si è imposto di riportare il franchise alla notorietà che merita, sebbene a quanto pare ciò non accadrà prestissimo.

Da quello che abbiamo potuto vedere, il nuovo AitD è un re-imagining del classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con varie differenze strutturali e non.

Ora, come riportato via comunicato stampa, il gioco vedrà la luce il 16 gennaio 2024 e non più il 25 ottobre prossimo.

Come si legge, il motivo del rinvio è in primis quello di non entrare in competizione con Alan Wake 2 e Marvel's Spider-Man 2, entrambi previsti a ottobre.

«Il nostro obiettivo è quello di rimanere il più possibile 'Soli nel Buio'. Per questo motivo, l'agghiacciante gioco horror è stato riprogrammato per svelare i suoi orrori il 16 gennaio 2024. Questa proroga avrà un duplice scopo: non solo ci permetterà di perfezionare meticolosamente l'esperienza di gioco, ma ci darà anche l'opportunità di immergerci completamente nelle straordinarie uscite di ottobre.»

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all'investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell'oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un'avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Da quello che sappiamo, il nuovo Alone in the Dark è una lettera d'amore al titolo originale che vi permetterà di vivere una storia attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti, Edward Carnby ed Emily Hartwood, in una rivisitazione del classico survival horror in cui l'orrore psicologico incontra il gotico.

Ricordiamo anche che alcune settimane fa THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.