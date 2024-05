PlayStation Plus festeggia il suo miglior mese del 2024, grazie a EA Sports FC 24

Lo scorso mese di PlayStation Plus Essential non si era rivelato particolarmente convincente per gli utenti iscritti al servizio, ma sembra che a maggio la situazione si sia decisamente capovolta: quello attuale si è rivelato finora il miglior mese di tutto l'anno per PS Plus.

Secondo gli ultimi dati raccolti da GameInsights e riportati su TrueTrophies, i giochi gratis di maggio si sono rivelati più popolari del 14.45% rispetto al precedente mese più apprezzato — marzo 2024 — e superato di addirittura il 45.25% i numeri di aprile.

Advertisement

Un successo reso possibile soprattutto grazie all'inclusione di EA Sports FC 24, l'ultima simulazione calcistica erede dei vecchi FIFA: sebbene fosse già un gioco estremamente popolare, la sua inclusione su PlayStation Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) ha permesso di aumentare la base di utenti attivi del 48.3%.

Ciò ha reso EA Sports FC 24 il nuovo gioco gratis più scaricato di tutto il 2024, battendo il precedente record che apparteneva a Sifu.

Anche Tunic, altra piccola gemma presente nella line-up mensile, si è rivelato particolarmente popolare tra gli utenti iscritti al servizio, diventando il quinto gioco gratis più scaricato di tutto l'anno.

Qualora ce ne fosse bisogno, questi numeri non fanno altro che confermare l'incredibile successo ottenuto dal gioco calcistico di Electronic Arts: anche se il campionato calcistico è ormai quasi giunto alla fine, tantissimi utenti non vedono l'ora di mettersi alla prova con le proprie squadre preferite.

E anche la line-up di Extra e Premium sarà estremamente affascinante, con l'aggiornamento di maggio che dovrebbe essere disponibile proprio da domani: sono previsti infatti numerosi big, tra i quali non possiamo non citare Red Dead Redemption 2.

Dave the Diver si era rivelato un grande successo tra i giochi dello scorso mese: vedremo se la line-up di maggio sarà in grado di battere anche questo record.