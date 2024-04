PlayStation Plus, i giochi gratis di aprile non convincono: utenti in calo del 20%

Sembra proprio che i giochi gratis offerti ad aprile su PlayStation Plus Essential non siano riusciti a conquistare del tutto le attenzioni dei fan: i titoli offerti in omaggio non si sono rivelati particolarmente popolari, rispetto ad altre line-up nel corso dell'anno.

I giochi gratis mensili sono naturalmente uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono di iscriversi al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon): proprio per questo motivo è importante fornire agli utenti line-up forti in grado di soddisfare i loro interessi.

Eppure, nonostante gli omaggi di aprile sulla carta potevano sembrare decisamente interessanti, gran parte dei giocatori ha scelto di non dare loro fiducia: secondo i dati raccolti da TrueTrophies e GameInsights, pare infatti che ci sia stato un crollo degli utenti attivi addirittura del 20% rispetto a marzo.

Marzo era stato uno dei mesi più positivi del 2024 di PlayStation Plus, grazie soprattutto all'arrivo di Sifu, attualmente il gioco gratis più popolare del servizio.

Anche F1 23 aveva conquistato gli appassionati delle corse, guadagnandosi la posizione numero 4 nella classifica dei giochi gratuiti più scaricati dell'anno.

A gennaio e febbraio abbiamo visto entrare nella top 5 anche giochi come Evil West, Foamstars e Nobody Saves the World: nel catalogo di aprile, il più popolare è stato invece Immortals of Aveum, che si è dovuto fermare alla posizione numero 6 in classifica.

Non è andata molto meglio per Skul the Hero Slayer e Minecraft Legends, che si sono posizionati alle posizioni numero 7 e 8 in classifica: ricordiamo che attualmente sono stati rilasciati 12 giochi gratis nel 2024 di PlayStation Plus Essential.

Insomma, tutti e 3 gli omaggi sembrano avere più o meno lo stesso livello di popolarità, ma senza che nessuno di questi sia davvero riuscito a conquistare l'interesse della community, portando così a un calo di utenti attivi iscritti al servizio.

Pare dunque che Immortals of Aveum non avrà la rivincita capitata ad altri titoli arrivati del servizio: pensiamo ad esempio al reboot di Saints of Row che, dopo aver causato addirittura la chiusura del suo studio, si è rivelato uno dei giochi più apprezzati dagli utenti nello scorso anno.

Ma del resto, se perfino i suoi stessi sviluppatori hanno ammesso che crearlo è stata «un'idea orribile», era difficile riuscire a convincere i fan del contrario.